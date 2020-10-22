Benim Adım Melek dizisinin 36. son bölümünde; Seyit Ali Melek’in hasta olduğuyla yüzleşirken yanında Defne vardır.. Melek’in her şeyi duyduğunu anlayan Halil, onun peşine düşer. Öte yandan Seyit Ali, Kerem ve Defne Melek’i konağa nasıl getireceklerine dair konuşurlar. Üçü nasıl bir yol izleyeceklerdir?

BENİM ADIM MELEK 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Karadağlar yaprak dökümü yaşarken, Seyit Ali gidenler karşısında ne yapacaktır? Melek onu evden attırdığı için Seyit Ali’ye hesap soracaktır. Mithat ailesi ve ablası için bir çözüm düşünmektedir.

Kenan bunu fırsat olarak görüp harekete geçer. Melek, dağılan aileden kendini sorumlu tutmaktadır. Bu suçluluk hissi onu bir kez daha babasının karşısına çıkarır. Aslı ve Kerem’in ilişkisi ilerlerken ikili baba acıları üzerinden ortak bir paydada buluşur. Ömer’in yemin töreni yaklaşmaktadır.

Defne ona bir hediye göndermeye karar verir. Alpay çocuklar için istediği gibi bir ev bulur ancak onun konuşmasına kim kulak misafiri olmuştur? Kendini ailenin dışlanan çocuğu olarak gören Mahmut’un planı işe yarayacak mıdır? Halil Zümrüt’e karşı Melek’i savunmaktadır. Üstü örtüldü sanılan hangi gerçekler su yüzüne çıkacaktır?