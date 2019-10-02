Benim Adım Melek 2. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Benim Adım Melek son bölümünde, 20 yıl aradan sonra babaevine dönen Melek, bu kez çocuklarının istekleriyle mücadele etmeye çalışıyor.

BENİM ADIM MELEK 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.