Benim Adım Melek, bir annenin hikayesini anlatıyor. Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. Benim Adım Melek 11. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

BENİM ADIM MELEK 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Melek her fırsatta kendisiyle uğraşan Cumali’nin öfkesini dindirebilecek mi?

Küçük Seyitali’nin bulunmasıyla kavuşan Karadağ konağında yaşanan neşeye karşılık Şirhan’larda Melek ve Halil gerginliği had safhaya ulaşır.

Defne ulaşmaya çalıştıkça Ömer’in uzak durması ikili arasındaki ipleri iyice gerer.

Üst üste gelen zorlukları çocukları için göğüsleyen Melek, amansız hastalığının tedavisine başlar. Ancak elinde büyüdüğü Cumali’nin yaptıkları, damarlarına zerk edilen zehirden daha çok sarsar Melek’i.

Zümrüt Halil’in yuvasını her şeye rağmen kurmaya kararlıdır ve Meryem’i yemeğe çağırır. Ancak aynı akşam Şirhan konağının kapısını beklenmedik biri daha çalar...