Beni Satan Casus filminin oyuncu kadrosu: Beni Satan Casus konusu nedir?
Beni Satan Casus (The Spy Who Dumped Me) filmi 30 Ekim Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu, Susanna Fogel, David Iserson tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Susanna Fogel üstlenmektedir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Beni Satan Casus filminin konusu nedir? Beni Satan Casus oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Beni Satan Casus filminin konusu ve oyuncuları...
- 1
Beni Satan Casus filmi bu akşam beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Başrolünü, Mila Kunis ve Kate McKinnon üstlendiği film 2018 yılında vizyona girmiştir. Beni Satan Casus filmi, eski erkek arkadaşlarından birinin CIA ajanı çıkmasının ardından Avrupa'da suikastçılar tarafından kovalanan iki yakın arkadaşı konu almaktadır. Peki, Beni Satan Casus filminin konusu nedir? Beni Satan Casus oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...
- 2
BENİ SATAN CASUS KONUSU NEDİR?
Beni Satan Casus, iki gün boyunca aksiyon dolu maceralara atılan Audrey ve Morgan'ın hikayesini anlatıyor. 30’lu yaşlarında olan Audrey ve Morgan, birbirlerinin en yakın arkadaşıdır. Los Angeles’ta sürdürdükleri hayat, sakin olsa da ikisini de tatmin etmemektedir. Öne çıkan hiçbir noktası olmayan sıradan hayatları, Audrey’in eski sevgilisinin bir anda evlerine gelmesiyle karışır. Peşinde ölümcül suikastçılar olan bu adam, iki kadının hayatını altüst eder. Eski sevgilisinin ajan olduğunu öğrenen Audrey ve ona yoldaşlık etmeye kararlı olan Morgan, kendilerini bile şaşırtarak maceraya atılırlar. Avrupa boyunca peşlerindeki suikastçılardan kaçan ekip, bu süreçte dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundadır. Uluslararası bir komploya karışan ikilinin her şeyi çözmek için zamanı bir hayli kısıtlıdır.
- 3
BENİ SATAN CASUS OYUNCULARI KİMLER?
Mila Kunis
Kate McKinnon
Sam Heughan
Justin Threoux
Gillian Anderson
Hasan Minhaj
Ivanna Sakhno
-