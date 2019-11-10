10 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Bengü ve Selim Selimoğlu, geçtiğimiz sene bir otelde düzenlenen törenle evlenmişti. Çiftin bebeği Zeynep, yaklaşık 3 ay önce dünyaya gelmişti.
"ALLAH SENİ HEP GÜLDÜRSÜN KIZIM"
Annelik deneyimlerini ve ailesiyle mutlu anlarını yayınlayan Bengü, bu kez 3 aylık olan kızı Zeynep'in ilk kahkahalarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına şu notu düştü:
İlk kahkahaları... Ne yapacağımı şaşırıyorum o böyle kahkahalar atınca. Güleryüzlü kızım; hep çok mutlu ol, Allah seni hep güldürsün, hep böyle neşe dolu bir hayatın olsun bal kızım benim. Zeynep 3 aylık...
Bengü'nün paylaşımı takipçilerinden çok sayıda "Maşallah" yorumu aldı.
"ÖYLE ŞANSLISIN Kİ CANIM KIZIM..."
Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde babasının kızı Zeynep'i ninni söyleyerek uyuttuğu anları sosyal medya hesabından şu not ile paylaşmıştı:
Öyle şanslısın ki canım kızım, böyle bir deden olduğu için. Sana böyle sevgi dolu baktığı için; bizleri, seni kendinden çok sevdiği için, seni de bizleri büyüttüğü gibi gözünden sakınarak, en doğru yolda sevgiyle, merhametiyle, iyilikle, güzelliklerle büyüteceği için... Çok şanslısın, çok şanslıyım... Seni çok seviyoruz babacım. İyi ki bizim babamız; iyi ki bizim dedemizsin. Doğum günün kutlu olsun. Bu ikiliye bir 'Maşallah'ınızı alırım. Dedemiz ninnileriyle hemencecik uyutuverir Zeynep'i...
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