Günaydın. Ben yine bir unutkanlık içinde evden çıktım. Her yerde bir şey unutuyorum. Sanırım lohusalıktan bana kalan bir durum bu. Ya da kafalar o kadar yoğun ki her şeye yetişmeye çalıştığım için kapasite yetmiyor olabilir. Size de oluyor mu? Neyse bir dertleşesim geldi. İnşallah çok güzel haberler aldığımız bir gün olsun. Barış dolu günlerimiz olsun. Hep güzellikler sarsın hepimizi.