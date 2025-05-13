Bengü, yaz sezonunu İzmir’de açtı
Ünlü şarkıcı Bengü, çocuklarıyla İzmir'de deniz sezonunu açtı; "2025 yazı resmen başladı"
Giriş: 13.05.2025 - 19:00 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:36
Geçtiğimiz yıl, Selim Selimoğlu ile 6 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı Bengü, çocukları Zeynep ve Selim ile birlikte İzmir’e gitti. Bengü, güneşli havanın keyfini çıkararak deniz sezonunu açtı. Sahilden çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı; "2025 yazı resmen başladı" notunu düştü.
Fotoğraf: Instagram
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