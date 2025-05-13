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        Haberler Magazin Bengü, yaz sezonunu İzmir’de açtı - Magazin haberleri

        Bengü, yaz sezonunu İzmir’de açtı

        Ünlü şarkıcı Bengü, çocuklarıyla İzmir'de deniz sezonunu açtı; "2025 yazı resmen başladı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 19:00 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:36
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        Yaz sezonunu İzmir'de açtı
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        Geçtiğimiz yıl, Selim Selimoğlu ile 6 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı Bengü, çocukları Zeynep ve Selim ile birlikte İzmir’e gitti. Bengü, güneşli havanın keyfini çıkararak deniz sezonunu açtı. Sahilden çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı; "2025 yazı resmen başladı" notunu düştü.

        Fotoğraf: Instagram

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