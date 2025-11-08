Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Bengü: Yalnızlık bana iyi geldi - Magazin haberleri

        Bengü: Yalnızlık bana iyi geldi

        Geçtiğimiz yıl, Selim Selimoğlu'ndan boşanan Bengü; "Yalnızlık bana iyi geldi. Ben, yalnız bayağı iyiyim. Aslında yalnız da değilim, müthiş çocuklarım var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 13:52 Güncelleme: 08.11.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yalnızlık bana iyi geldi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bengü, bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Saçlarını sarıya boyatan ünlü şarkıcı, kuaförde yaklaşık 9 saat geçirdi.

        Yeni imajı hakkında konuşan Bengü; "Bu tarzı yıllar önce bir albümümde denemiştim. Herkes bana derdi ki 'Sen yaşlansan bile baby face kalacaksın.' Sahnedeki görselime ve kendime yakışanı bulmaya çok çaba gösteririm. Sahneye çok para harcarım, orası benim evim. Oradaki kıyafetime ve dekoruma çok para harcarım, asla da acımam o paraya" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Son olarak 'Kızılcık Şerbeti'nde konuk oyuncu olarak yer alan Bengü, oyunculuk teklifleriyle ilgili gelen soruları da yanıtladı. "İlerleyen zamanlarda oyunculuk teklifi gelse kim ile oynamak isterdiniz?" sorusuna ünlü şarkıcı; “Şu ara 'benim hayatımı kim oynasın diye' olay var. Çok komik o. Ben daha 40’larımın başındayım. Daha çok var ama oynamak istediğim birçok oyuncu var. Beğendiğim çok oyuncu var. Çağatay (Ulusoy) ile çok isterdim, yıllar önce ‘Beyaz Show’da bir araya gelmiştik. Benim şarkımı söylemişti. Film olsun proje, bir ayımı vereyim o işe. Romantik komedi ya da romantik bir aşk filmi olsun. İsterim güzel olur" dedi.

        "Benim için müthiş bir anı oldu"
        Haberi Görüntüle

        "YALNIZLIK BANA İYİ GELDİ"

        Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu'ndan boşanan Bengü; "Yalnızlık bana iyi geldi. Ben, yalnız bayağı iyiyim. Aslında yalnız da değilim, müthiş çocuklarım var. Bir daha hayatıma sokmayı düşünmüyorum ama böyle de demeyeyim, henüz çok gencim. Karşıma birisi çıkarsa bakacağız" diyerek aşka kapılarının kapalı olmadığını da dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bengü

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İlk belirleme: Elektrik sobası! Yaşlı çiftin trajik sonu!
        İlk belirleme: Elektrik sobası! Yaşlı çiftin trajik sonu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        Habertürk Anasayfa