Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bengü, bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Saçlarını sarıya boyatan ünlü şarkıcı, kuaförde yaklaşık 9 saat geçirdi.

Yeni imajı hakkında konuşan Bengü; "Bu tarzı yıllar önce bir albümümde denemiştim. Herkes bana derdi ki 'Sen yaşlansan bile baby face kalacaksın.' Sahnedeki görselime ve kendime yakışanı bulmaya çok çaba gösteririm. Sahneye çok para harcarım, orası benim evim. Oradaki kıyafetime ve dekoruma çok para harcarım, asla da acımam o paraya" ifadelerini kullandı.

Son olarak 'Kızılcık Şerbeti'nde konuk oyuncu olarak yer alan Bengü, oyunculuk teklifleriyle ilgili gelen soruları da yanıtladı. "İlerleyen zamanlarda oyunculuk teklifi gelse kim ile oynamak isterdiniz?" sorusuna ünlü şarkıcı; “Şu ara 'benim hayatımı kim oynasın diye' olay var. Çok komik o. Ben daha 40’larımın başındayım. Daha çok var ama oynamak istediğim birçok oyuncu var. Beğendiğim çok oyuncu var. Çağatay (Ulusoy) ile çok isterdim, yıllar önce ‘Beyaz Show’da bir araya gelmiştik. Benim şarkımı söylemişti. Film olsun proje, bir ayımı vereyim o işe. Romantik komedi ya da romantik bir aşk filmi olsun. İsterim güzel olur" dedi.

"YALNIZLIK BANA İYİ GELDİ" Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu'ndan boşanan Bengü; "Yalnızlık bana iyi geldi. Ben, yalnız bayağı iyiyim. Aslında yalnız da değilim, müthiş çocuklarım var. Bir daha hayatıma sokmayı düşünmüyorum ama böyle de demeyeyim, henüz çok gencim. Karşıma birisi çıkarsa bakacağız" diyerek aşka kapılarının kapalı olmadığını da dile getirdi.