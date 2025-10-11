Habertürk
        Bengü: Benim için müthiş bir anı oldu - Magazin haberleri

        Bengü: Benim için müthiş bir anı oldu

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ne ünlü şarkıcı Bengü konuk oldu. Setten yaptığı paylaşımla dikkat çeken Bengü, "Bu benim için unutulmaz bir anı oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 15:42 Güncelleme: 11.10.2025 - 15:44
        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özgür Sevimli'nin oturduğu fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi.

        Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizinin son bölümüne ünlü şarkıcı Bengü konuk oldu.

        Bengü, setten paylaştığı kamera arkası görüntüleriyle takipçilerini de o anlara ortak etti.

        Şarkıcı, paylaşımında duygularını şu sözlerle ifade etti; "Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmak benim için müthiş bir anı oldu. Tüm ekibe sonsuz teşekkürler."

