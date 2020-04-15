HABERTURK.COM

Yaklaşık iki yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Bengü ve eşi Selim Selimoğlu da koronavirüsten korunmak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Zeynep adında bir kızı olan şarkıcı Bengü, takipçilerine moral vermek adına Instagram'da canlı yayın açtı. Takipçileriyle sohbet halinde olan Bengü, katılımcılar arasında anne ve babasını görünce duygusal anlar yaşadı.

Salgın sebebiyle bir süredir anne ve babasını göremeyen Bengü, şu ifadeleri kullandı.

Çok özlemişiz. Babam da canlı yayına katıldı. Çok tatlısınız. Herkes burada, sizi yerim. Bizim ekip de toplandı. Şahanesiniz, bir derin nefes alayım şöyle... Hakikaten neler oldu değil mi? Hepinizi çok seviyorum ve hepinizi çok özledim. En başta herkesin sağlıklı olduğunu bilmek çok güzel.

Öte yandan herkesi çok özlediğini dile getiren Bengü, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!