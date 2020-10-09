39 yaşındaki güzel oyuncu Bengi Öztürk Türkiye'nin Yıldızları isimli yarışmada aldığı dereceyle ekranlara başlamıştı. Küçük Gelin dizisiyle geniş kitlelere ulaşan oyuncunun bir kızı vardır.

BENGİ ÖZTÜRK KİMDİR?

28 Aralık 1980 yılında Almanya'da doğan Bengi Öztürk, Gazi Üniversitesi'nde Ekonomi okurken Show TV'de yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları isimli yarışmaya katılıp burada derece yaptıktan sonra dizilerde oyunculuk yapmaya başladı. Şöhret, Dila Hanım, Sessiz Fırtına, Beşinci Boyut, Canım Ailem, Kızım Nerede?, Yalan Dünya, Küçük Gelin gibi dizilerde oynamıştır. 2013 - 2015 yılları arasında yayınlanan Küçük Gelin dizisinde oynadığı Melek Öğretmen karakteriyle geniş çevreler tarafından tanınmıştır.

Müzisyen Sedat Barış Orhun ile evlidir. Haziran ayında anne olan güzel oyuncu kızına 'Vera' adını koydu.