Benfica ile Dahl yarışı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takviye için öncelikli mevkilerin başında sol bek geliyor.

Arthur Masuaku'nun istikrarsız performansından memnun olmayan siyah-beyazlılar, bu bölgedeki rekabeti artırmak için arayışlarını sürdürürken gündeme Roma forması giyen Samuel Dahl geldi.

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İtalyan ekibi ve oyuncu ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerine görüşen siyah-beyazlılar, bu transfer için mesafe kat etse de Portekiz ekibi Benfica da 21 yaşındaki oyuncu için devrede. Benfica'nın da Dahl için yoğun bir mesai harcadığı aktarıldı.

Başkan Serdal Adalı, görüşmelerini sürdürürken transferi kısa süre için olumlu sonuçlandırmayı hedefliyor. Yaz transfer döneminde ülkesi İsveç ekibi Djurgarden'dan Roma'ya 4.3 milyon Euro'ya transfer olan Dahl'ın 2029 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. Dahl bu sezon Roma ile tüm kulvarlarda 5 maça çıktı.