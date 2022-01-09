Somer Şef 9 Ocak Pazar gecesi yarışmacıları zorlayacak Ben Saksı Değilim yemeğini açıkladı, Ben Saksı Değilim yemeği malzemeleri ve tarifi araştırılmaya başladı. Çok fazla malzemesi olması ve yapılışının zahmetli olması nedeniyle merak konusu olan Ben Saksı Değilim yemeğinin yapılışı gündeme oturdu. İşte eleme gecesinde yarışmacıların ter dökeceği Ben Saksı Değilim yemeği malzemeleri ve tarifi ile ilgili merak edilenler...
BEN SAKSI DEĞİLİM MALZEMELERİ
Tart hamuru malzemeler
1. Un
2. Malt unu
3. Tereyağı
4. Yumurta
5. Soğuk su
6. Kırmızı toz gıda boyası
7. Sarı toz gıda boyası
Toprak kek için malzemeler;
1. Malt unu
2. Un
3. Sıvıyağ
4. Süt
5. Yumurta
6. Hamur kabartma tozu
7. Mercanköşk
8. Tuz
Peynir kreması için malzemeler;
1. Rama krema
2. Ekşi krema
3. Rokfor
4. Lime kabuğu rendesi
5. Beyaz ak biber
Duxell mantar için malzemeler;
1. Kestane mantarı
2. Biberiye
3. Kekik
4. Sarımsak
5. Tuz
6. Karabiber
Baby havuç için marinasyon;
1. Baby havuç
2. Zerdeçal
3. Üzüm pekmezi
4. Alıç sirkesi
Kök sebzeler
1. Baby kabak
Baby turp için marinasyon;
1. Baby turp
2. Bal
3. Elma sirkesi
4. Pembe biber
Süsleme için;
1. Mikrofilizler
Hindiba ile süslemek için marinasyon;
1. Hindiba
2. Zeytinyağı
3. Nar ekşisi
4. Lime zest
Rezene ile süslemek için marinasyon;
1. Rezene filizi
2. Zeytinyağı
3. Nar ekşisi
4. Lime zest
BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ, NASIL YAPILIR?
Tart hamuru için;
Ben Saksı Değilim yemeğinin şeklini oluşturacak tartı hazırlamak için öncelikle un ve soğuk tereyağını karıştıralım, içine çok az malt unu ekleyelim. Gıda boyalarını çok az miktarda yumurta ile çırparak istediğimiz rengi alana kadar karıştıralım, ve iki karışımı birleştirelim. Hazırladığımız tart hamurunu dolapta dinlendirelim, sonrasında üzerine bakliyat koyarak fırında pişirelim.
Toprak kek için;
Kek malzemelerini bir karıştırma kabının içinde karıştalım ve bir kek kalıbına dökelim ardından da fırına verip pişirelim.
Peynir kreması için;
Peynir kreması için krema ve krem şantiyi istediğimiz kıvama gelinceye kadar çırpalım.
Başka bir kapta diğer malzemeleri de karıştıralım ve birleştirelim.
Krem şantinin kabarıklığı kaçmadan peynir karışımını yavaş yavaş karıştıralım.
Duxell mantar için;
Mantarları bir blender aracılığı ile küçük parçalar haline getirelim. Mantarların suyunu çekelim ve diğer malzemelerle birlikte tavaya koyup pişirelim.
Baby havuç için;
Marinasyon malzemelerini karıştırarak havuçların dip kısımları dik gelecek şekilde marine edelim.
Baby trup için;
Marinasyon malzemelerini karıştırarak baby turpların yaprakları dışarda kalacak şekilde marine edelim.
Hindiba için;
Marinasyon malzemelerini karıştırarak hindibaların tamamı marinasyon edilecek şekilde marine edelim.
Hazırlanışı;
Tart hamuru hazır olduğunda ilk alt katmana, blenderdan toprak görünümü verdiğimiz kekten biraz koyalım ve üzerine duxell mantar dökelim. Onun üzerine biraz daha kek koyalım ve onun üzerine de peynir kremasını koyalım. Son olarak sebzeleri yerleştirelim ve üzerini kek ile kapatıp servis yapalım.
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