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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? 27 Şubat 2024 ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 59. bölüm bu akşam yok mu, neden yok?

        Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu?

        Her hafta Salı akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yayın akışında yer almıyor. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın üstlendiği dizinin izleyicileri için "Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte, 27 Şubat 2024 ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam 59. bölüm yayın tarihi ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 14:04 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:04
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        • 1

          Ben Bu Cihana Sığmazam 59. yeni bölümün ne zaman yayınanacağına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Yapımcılığını KYN Yapımevi’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu dizi bu akşam yayınlanmayacak. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

          Bu akşam ATV'de MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı ekranlara gelecek. Bu nedenden dolayı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yayınlanmayacak.

        • 3

          BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 59. yeni bölümünün 5 Mart 2024 Salı akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

        • 4

          27 ŞUBAT 2024 ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          19:45 Kupa Günlüğü

          20:00 Maça Doğru

          20:45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

          23:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

          02:15 Safir

          04:50 Mutfak Bahane

        • 5

          BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Hapishanede zor günler geçirmekte olan Leyla'nın hayatı tehlikededir. Cezayir bir an önce Leyla'nın masum olduğunu kanıtlamak için çalışır. Cancal Aga'nın planları Leyla'nın cezaevi günlerini tehlikede geçirmesine sebep olur. Cezaevinde çıkan bir kavga nedeniyle, Cezayir'e Leyla'dan kötü haber gelir.

        • 6

          Erman, Cezayir'i güçsüz bırakmak için Atakan'ı öldürmek ister. Cancal Ağa'nın, Cezayir'e olan nefreti kontrolden çıkar. Cezayir'in ürettiği silahları kaçırıp terör örgütlerine satmak istemektedir. Suçu da Cezayir'in üzerine atacaktır. Ama planı hapishaneden yeni çıkan ve şehirdeki nakliye işlerini kardeşleriyle organize eden Behçet bozar. Artık masada yeni bir kişi vardır: Behçet.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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