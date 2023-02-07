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Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 7 Şubat 2023 ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman yayınlanacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yayın akışında yer almıyor. Her Salı günü izleyicilerinin karşısına çıkan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı sorgulanıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın neden olmadığına dair detaylar haberimizde...

Giriş: 07.02.2023 - 16:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturuyor. Proje tasarım ve genel hikayesini ise Oktay Kaynarca ile Onur Tan oluşturuyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bugün var mı, neden yok? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm tarihi ile 7 Şubat Salı ATV yayın akışı...

  • BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bölümüyle bu akşam yayınlanmayacak. ATV'de bu akşam atv - a Haber Deprem Özel yayını ekranlara gelecek. 

  • BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ NEDEN YOK?

    ATV resmi sosyal medya hesabından "Türkiye'yi sarsan deprem felaketi nedeniyle 7 Şubat Salı günü atv yayın akışı değişmiştir." açıklamasında bulundu.

  • 7 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 atv - a Haber Deprem Özel

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 atv - a Haber Deprem Özel

    19:0 atv Ana Haber

    21:00 atv - a Haber Deprem Özel

  • BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM ÖZETİ

    Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

    Leyla, Cezayir'in tablosunu alarak yaptığı jeste karşılık Cezayir'e özel bir yemek hazırlar. Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir.

    Leyla, Süheyla'nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze'yi aradığında aldığı cevaplar Leyla'nın şüphelerini arttırır.

    Jean Luc, Fransa'dan gelen sürpriz misafiriyle yemek yerken Cezayir'in onları ziyaret etmesi bu sürpriz misafiri çok tedirgin eder.

    Pakt'ın tehdidi Cezayir'de nasıl bir karşılık bulacak? Cezayir'in Bekir ile ilgili konuşmasının seyrini değiştiren mesaj kimden gelecek? Leyla, Süheyla ile ilgili şüphelerinde haklı çıkacak mı? Jean Luc'un sürpriz misafiri kim ve Cezayir karşısında neden tedirgin olacak?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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