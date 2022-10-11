BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ÖZETİ

Leyla, iyiye doğru gitmeye başlayınca, güvenlik gerekçesiyle eve çıkartılır. Cezayir, Firuze'ye içini döker ve yaşadıklarını anlatır. Firuze de ona son derece anlayışlı davranır. Mezarlık baskınının failinin Ayıboğan Yakup olduğunu öğrenen Kurban Baba'nın oğulları ve Ömer Asaf, Yakup'un depolarından birini basarlar. Ancak Yakup'u bulamazlar. George Bagnall, Orhan'a ABD'nin Ortadoğu politikasını anlatır ve ona yeni bir görev verir. Cezayir, Leyla'yı görmek için eve gittiğinde hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Ömer Asaf, ablası Leyla'nın bu tavrını onaylamaz. Leyla, Gülendam'la da tartışır. Cezayir ve adamları, Yakup'un çiftliğini basarlar ancak Yakup yine ellerinden kaçmayı başarır. Cezayir, bir toplantı tertip ederek, İstanbul'un tüm yeraltı dünyasını bir araya getirir ve kendisine biat etmelerin ister. Aralarında Asım Kaptan'ın da olduğu çoğunluğun buna cevabı Cezayir'in ummadığı bir şekilde olur. Ayıboğan Yakup, Cezayir'in ayağına gider ve işbirliği yapmak istediğini söyler. Ancak başına geleceklerden habersizdir. Azamet ve Ömer Asaf, Atakan Başkan tarafından sorguya çekilirler. Firuze'nin annesi Elmas, Gülendam'ı ziyaret ederek, ona, ailede ortalığı karıştıracak küçük bir hediye bırakır. Cezayir, Suna'yla konuşmak istediğinde, kızı hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir tepki verir ve babasına silah çeker.