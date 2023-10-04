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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bellingham coştu Real Madrid kazandı! - Futbol Haberleri

        Bellingham coştu Real Madrid kazandı!

        Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Real Madrid, deplasmanda Napoli'yi 3-2 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 00:52 Güncelleme: 04.10.2023 - 00:52
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        Bellingham coştu Real Madrid kazandı!
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        Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Real Madrid, deplasmanda Napoli'ye konuk oldu.

        Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 3-2'lik skorla kazandı.

        Ev sahibi Napoli karşılaşmaya istekli bir başlangıç yaparken, 19. dakikada Leo Ostigard takımını 1-0 öne geçirdi. Geriye düşen Real Madrid'de son haftaların yıldız ismi Jude Bellingham sahneye çıktı ve önce Vinicius Junior'a asisti yaptı, daha sonra 34. dakikada golünü atarak takımını 2-1 öne geçirdi.

        İkinci yarıda Napoli çok hızlı bir girişle 54. dakikada penaltıdan Piotr Zielinski ile skoru 2-2 yaptı. Maçın sonucunu belirleyen gol ise Napoli'nin kalecisi Alex Meret'in kendi kalesine atmasıyla geldi ve maç 3-2 Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.

        Bu sonuçla Real Madrid 6 puana yükselirken Napoli ise 3 puanda kaldı.

        Real Madrid grubun üçüncü maçında Braga deplasmanına çıkarken Napoli ise Union Berlin'e konuk olacak.

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