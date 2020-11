Sosyal paylaşım platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Bella Thorne, internetin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine herkesin merak noktası olan Bella Thorne kimdir? Bella Thorne kaç yaşında? İşte Bella Thorne filmleri ve TV şovları...

BELLA THORNE KİMDİR?

Annabella Avery "Bella Thorne" 8 Ekim 1997'de Florida'da doğdu. Amerikalı oyuncu, yönetmen, şarkıcı ve dansçıdır. Thorne'nun en iyi bilinen rolü, başrolünü Zendaya ile paylaştığı Haydi Çalkala'daki CeCe Jones rolüdür. Dokuz yaşındayken babası Reinaldo yaşamını yitirmiştir. Annesi Tamara Thorne, profesyonel bir fotoğrafçıdır. Bella'nın sosyal sitelerde paylaştığı fotoğrafların çoğunun çekimi Tamara'ya aittir. Hayranlarına verilen isim; kızlar için Bellarina, erkekler için Bellarino'dur. Disleksi olmasına rağmen "TTYLXOX" şarkısının sahibidir. Günümüzde çeşitli sosyal medya mecralarında içerik üretiyor.

Thorne'ün kökeni İtalya'ya dayanmaktadır. En genç mankenlerden biri Thorne'dür, oyunculuğa başlamadan hemen önce çocuk model oldu. Birinci sınıfta disleksi tanısı kondu.

Alacakaranlık Efsanesi" Bella Swan'i Kristen Stewart ve Haydi Çalkala'da başrolü paylaştığı Zendaya ile sıkı bir arkadaşlığı var. 2003 yılında ilk film deneyimini Stuck on You filminde yaptı. 2008 yılında oynadığı My Own Worst Enemy adlı dizide Taylor Lautner ile başrolü paylaştı ve yardımcı rolü ile bir Young Artist Award kazandı. 2009'da Forget Me Not adlı bir korku filminde oynadı. 2010 yılında Waverly Büyücüleri'nde Max'in sevgilisini oynadı. 2010 yılının sonunda Haydi Çalkala'da başrol olan Cece Jones rolünü oynamaktadır. Zendaya ile Haydi Çalkala dizisinde başrol paylaşmaktadırlar. 29 Mayıs'ta ilk şarkısı Call It Whatever'ı çıkarttı. 2014'ün sonlarına doğru Jersey adlı mini bir albüm çıkarmıştır. Albümde beş şarkı bulunmaktadır. Bunlar Jersey, One More Night, Paperwight, Boyfriend Material ve Call It Whatever'ın remiksi şeklindedir.

Bella Thorne, 2016 yılında biseksüel olduğunu açıklamıştır.

BELLA THORNE FİLMLERİ VE TV ŞOVLARI