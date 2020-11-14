Sosyal paylaşım platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Bella Thorne, internetin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine herkesin merak noktası olan Bella Thorne kimdir? Bella Thorne kaç yaşında? İşte Bella Thorne filmleri ve TV şovları...
BELLA THORNE KİMDİR?
Annabella Avery "Bella Thorne" 8 Ekim 1997'de Florida'da doğdu. Amerikalı oyuncu, yönetmen, şarkıcı ve dansçıdır. Thorne'nun en iyi bilinen rolü, başrolünü Zendaya ile paylaştığı Haydi Çalkala'daki CeCe Jones rolüdür. Dokuz yaşındayken babası Reinaldo yaşamını yitirmiştir. Annesi Tamara Thorne, profesyonel bir fotoğrafçıdır. Bella'nın sosyal sitelerde paylaştığı fotoğrafların çoğunun çekimi Tamara'ya aittir. Hayranlarına verilen isim; kızlar için Bellarina, erkekler için Bellarino'dur. Disleksi olmasına rağmen "TTYLXOX" şarkısının sahibidir. Günümüzde çeşitli sosyal medya mecralarında içerik üretiyor.
Thorne'ün kökeni İtalya'ya dayanmaktadır. En genç mankenlerden biri Thorne'dür, oyunculuğa başlamadan hemen önce çocuk model oldu. Birinci sınıfta disleksi tanısı kondu.
Alacakaranlık Efsanesi" Bella Swan'i Kristen Stewart ve Haydi Çalkala'da başrolü paylaştığı Zendaya ile sıkı bir arkadaşlığı var. 2003 yılında ilk film deneyimini Stuck on You filminde yaptı. 2008 yılında oynadığı My Own Worst Enemy adlı dizide Taylor Lautner ile başrolü paylaştı ve yardımcı rolü ile bir Young Artist Award kazandı. 2009'da Forget Me Not adlı bir korku filminde oynadı. 2010 yılında Waverly Büyücüleri'nde Max'in sevgilisini oynadı. 2010 yılının sonunda Haydi Çalkala'da başrol olan Cece Jones rolünü oynamaktadır. Zendaya ile Haydi Çalkala dizisinde başrol paylaşmaktadırlar. 29 Mayıs'ta ilk şarkısı Call It Whatever'ı çıkarttı. 2014'ün sonlarına doğru Jersey adlı mini bir albüm çıkarmıştır. Albümde beş şarkı bulunmaktadır. Bunlar Jersey, One More Night, Paperwight, Boyfriend Material ve Call It Whatever'ın remiksi şeklindedir.
Bella Thorne, 2016 yılında biseksüel olduğunu açıklamıştır.
BELLA THORNE FİLMLERİ VE TV ŞOVLARI
|Film
|Yıl
|Film
|Rolü
|Notlar
|2003
|Stuck on You
|MC Sideline Fan
|Annabella Thorne rolü ile çıktı.
|2007
|Finishing the Game
|Additional extra
|Annabella Thorne rolü ile çıktı.
|Blind Ambition
|Witbert Daniel
|Küçük Rol
|The Seer
|Young Claire
|Küçük Rol
|Craw Lake
|Julia
|Yardımcı Rol
|2009
|Water Pills
|Psych Out Kızı
|Forget Me Not
|Young Angela
|Yardımcı Rol
|2010
|One Wish
|Messenger
|Başrol
|Raspberry Magic
|Sarah Patterson
|2012
|Kamera Arkası
|Belgesel
|2012
|Katy Perry: Part of Me
|Belgesel
|2013
|Metegol
|Laura (küçük)
|Ses
|2013
|Kurbağa Krallığı
|Princess Froglegs
|Ses
|2014
|Karışık Aile
|Hilary "Larry" Friedman
|2014
|Mostly Ghostly: Have You Met My Ghoulfriend?
|Cammy Cahill
|2014
|Aleksander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün
|Celia Rodriguez
|2014
|Karlar Kraliçesi 2
|Gerda
|Ses
|2015
|The Duff
|Madison Morgan
|2015
|Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası
|Ashley Grey
|2016
|İyi Arkadaşlar
|Kate
|2016
|Ratchet & Clank
|Cora
|Ses
|2016
|Boo! A Madea Halloween
|Rain
|Televizyon
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2006
|Jimmy Kimmel Live!
|Jess
|Konuk Oyuncu (2 Bölüm)
|Entourage
|Kid
|1 Bölüm
|2007
|The O.C.
|Young Taylor Townsend
|1 Bölüm
|Dirty Sexy Money
|Margaux Darling
|1 Bölüm
|2008
|3 Bölüm
|October Road
|Angela Ferilli
|1 Bölüm
|My Own Worst Enemy
|Ruthy Spivey
|Yardımcı Rol (6 Bölüm)
|2009
|In the Motherhood
|Annie
|1 Bölüm
|Mental
|Emily
|1 Bölüm
|Little Monk
|Wendy
|Yardımcı Rol(9 Bölüm)
|2010
|Waverly Büyücüleri
|Nancy Lukey
|1 Bölüm
|Big Love
|Tancy Henrickson
|Yardımcı Rol (5 Bölüm)
|Haydi Çalkala
|Cecelia "CeCe" Jones
|Paylaşılan Başrol
|2011
|İyi Şanslar Charlie
|Cecelia "CeCe" Jones
|Özel Konuk Oyuncu
|2012
|Haydi Çalkala
|Cecelia "CeCe" Jones
|Paylaşılan Başrol
|2014
|call It whatever
|İlk şarkısı
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