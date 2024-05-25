Bella Hadid, Kefiye elbisesiyle Cannes sokaklarında gezdi
Filistin asıllı model Bella Hadid, Cannes sokaklarında kefiye bir elbise giyerek Filistin'e desteğini sergiledi
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Ünlü model Bella Hadid, ana vatanı Filistin'e verdiği desteği göstermek için Cannes sokaklarında kefiye elbiseyle gezdi.
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Kefiye, Filistin dayanışmasının sembolü haline gelmişti.
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Sosyal medya hesabından kefiye elbisesiyle paylaşımlar yapan Bella Hadid, "Kefiye, sonsuza kadar Özgür Filistin'i giydirsin" notunu düştü
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Bella Hadid'in Filistin ile bağlantısı, Filistinli Müslüman bir aileden gelen babası Mohamed Anwar Hadid ile derinlere dayanıyor. Kariyeri boyunca, özellikle Gazze'de devam eden İsrail - Filistin çatışması sırasında Filistinlilerin hakları konusunda açık sözlü oldu.
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Bella Hadid, daha önce de 2021'de Filistin yanlısı bir mitingde kefiyeh takarak desteğini göstermişti.
Fotoğraflar: Instagram, Backgrid USA, Shutterstock