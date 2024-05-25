Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Bella Hadid, Kefiye elbisesiyle Cannes sokaklarında gezdi - Magazin haberleri

        Bella Hadid, Kefiye elbisesiyle Cannes sokaklarında gezdi

        Filistin asıllı model Bella Hadid, Cannes sokaklarında kefiye bir elbise giyerek Filistin'e desteğini sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 12:28 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ünlü model Bella Hadid, ana vatanı Filistin'e verdiği desteği göstermek için Cannes sokaklarında kefiye elbiseyle gezdi.

        • 2

          Kefiye, Filistin dayanışmasının sembolü haline gelmişti.

        • 3

          Sosyal medya hesabından kefiye elbisesiyle paylaşımlar yapan Bella Hadid, "Kefiye, sonsuza kadar Özgür Filistin'i giydirsin" notunu düştü

        • 4

          Bella Hadid'in Filistin ile bağlantısı, Filistinli Müslüman bir aileden gelen babası Mohamed Anwar Hadid ile derinlere dayanıyor. Kariyeri boyunca, özellikle Gazze'de devam eden İsrail - Filistin çatışması sırasında Filistinlilerin hakları konusunda açık sözlü oldu.

        • 5

          Bella Hadid, daha önce de 2021'de Filistin yanlısı bir mitingde kefiyeh takarak desteğini göstermişti.

          Fotoğraflar: Instagram, Backgrid USA, Shutterstock

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Darp edilen belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı! "Kafa atıp, elini silaha uzattı!"
        Darp edilen belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı! "Kafa atıp, elini silaha uzattı!"
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı
        Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşini öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşini öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Tekmelediği kediyi öldürmüştü! Şaşırtmayan savunma!
        Tekmelediği kediyi öldürmüştü! Şaşırtmayan savunma!
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Habertürk Anasayfa