Bella Hadid, Kahramanmaraşlı balcıyı paylaştı
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medyada Kahramanmaraş'ta doğal bal üreten 73 yaşındaki Nusret Sapsız'ın videosunu paylaşarak Türk hayranlarının ilgisini çekti
Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla Türkiye’deki takipçilerini bir hayli dikkatini çekti.
Bella Hadid, 60 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabından, Kahramanmaraş’ta küçük dükkanında doğal bal üreten 73 yaşındaki Nusret Sapsız’ın videosunu paylaştı.
Nusret Sapsız, Hadid’in paylaşımını beğenmesinin ardından kendi Instagram hesabından teşekkür mesajı yayımladı.
Bella Hadid’in Türkiye ilgisi bununla sınırlı değil. 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından destek mesajları paylaşan ve New York’taki Türk Evi’ne yardım kutuları götüren ünlü model, geçtiğimiz aylarda da sarma sardığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.