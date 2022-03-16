"DEPRESYON TEDAVİSİ GÖRDÜM"



Hadid, ayrıca bir süredir anoreksiya ile olan savaşından bahsederken, bundan dolayı depresyon tedavisi gördüğünü de anlattı.

ANOREKSİYA NEDİR?

Anoreksiya nervoza, genelde psikolojik sorun yaşayan ve takıntılı bir kişiliğe sahip kişilerde daha sık ortaya çıkmaktadır. Fiziksel görünümleri itibariyle daha iyi görünmek isteyen ve bu nedenle zayıflamak ihtiyacı duyan kişilerde oluşmaktadır. Bu durumun ilerlemesi ile ciddi boyutlarda fiziksel hastalıkların olmasını tetiklemektedir. Ruhsal olarak ciddi şekilde ilerlemesi ile ölümlere kadar gidebilen sonuçlar meydana gelir.