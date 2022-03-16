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Bella Hadid'den 'estetik' itirafı: 14 yaşındayken yaptırmıştım!

Daha önce herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini iddia eden model Bella Hadid, bir itirafta bulundu. Kız kardeşi Gigi'ye göre kendisini 'çirkin' bulduğunu söyleyen Hadid, "14 yaşında burun estetiği yaptırdım" dedi

16.03.2022 - 13:15 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Podyum dünyasının en çok aranılan modellerinden olan Bella Hadid (25), Vogue Dergisi'ne bilinmeyenlerini anlattı.

  • "KEŞKE HİÇ DEĞİŞTİRMESEYDİM!"

    Daha önce estetik operasyon geçirmediğini söyleyen Hadid, 14 yaşındayken burun estetiği yaptırdığını itiraf etti. Ancak daha sonra pişman olduğunu ifade eden ünlü model, "Keşke atalarımın burnunu hiç değiştirmeseydim!" dedi.

  • Ünlü model, röportajında burun estetiğinin yaptırdığı tek işlem olduğunu vurgularken, "İnsanlar, gençken şişmiş görünen bir resmim yüzünden yüzümle tamamen oynadığımı düşünüyor. Kimse 13'teki gibi görünmüyor değil mi?" ifadelerini kullandı.

  • "ARTIK BU TARTIŞMAYA BİR SON VERELİM"

    Bella Hadid, daha sonra konuyla ilgili şunları aktardı:
     
    Hiç dolgum yok. Artık bu tartışmaya bir son verelim. Dolgu yaptırmakla ilgili bir sorunum yok ama pek bana göre değil. Gözlerimi çektirdiğimi düşünenler bu bir göz bandı ve eski bir numara işte.

  • "DEPRESYON TEDAVİSİ GÖRDÜM"
     
    Hadid, ayrıca bir süredir anoreksiya ile olan savaşından bahsederken, bundan dolayı depresyon tedavisi gördüğünü de anlattı.

    ANOREKSİYA NEDİR?

    Anoreksiya nervoza, genelde psikolojik sorun yaşayan ve takıntılı bir kişiliğe sahip kişilerde daha sık ortaya çıkmaktadır. Fiziksel görünümleri itibariyle daha iyi görünmek isteyen ve bu nedenle zayıflamak ihtiyacı duyan kişilerde oluşmaktadır. Bu durumun ilerlemesi ile ciddi boyutlarda fiziksel hastalıkların olmasını tetiklemektedir. Ruhsal olarak ciddi şekilde ilerlemesi ile ölümlere kadar gidebilen sonuçlar meydana gelir. 

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