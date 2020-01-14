Bella'nın aslında sarışın olduğu sizi de çok şaşırtacak. Yıllardır saçlarını boyatan Bella'nın açıklaması şöyle: "Hadid'lere iki şarışın fazla gelebilir. Gigi'ye benzememek için, saçlarımı boyamayı tercih ettim. Farklılık, iyidir. Hem benim ruhum sarışın olmak için biraz fazla karanlık"



2014’te IMG Models şirketi ile profesyonel modellik kariyerine başlayan Bella, ilk kez 2014 Eylül ayında düzenlenen New York Moda Haftası’nda model boy gösterdi.