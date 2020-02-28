Belen tava nasıl yapılır? Hatay usulü bu güzel lezzet adını Hatay Belen ilçesinden almaktadır. Yapımı kolay ve fırında pişmesiyle ağızlarda lokum gibi dağılır. Belen Tava yaparken seçtiğin pişirme kabı çok önem taşır döküm bir tavada veya bir güveç kabı içerisinde pişirmeniz mümkün.

Belen Tava Malzemeler:

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

1 adet doğranmış domates

4 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

100 gram eritilmiş tereyağı

400 gram kuzu eti

Belen Tava Yapılışı:

Tüm sebzeleri doğrayın.

Tavanın içerisine güzelce yayın.

Üzerine iri parçalar halinde doğradığınız kuzu etinizi koyun.

Tavanın üzerinde erittiğiniz tereyağını gezdirin.

Önceden 200 derecede ısıttığınız fırında 50 dakika kadar pişirin.

Çıkarıp servis edin. Afiyet Olsun.