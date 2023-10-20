Belek ve Kızılot sahillerinden 150 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı

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Akdeniz kıyılarında, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavrularının kumun altındaki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşma yolculukları büyük oranda tamamlandı.

Avrupa'nın en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından 30 kilometre uzunluğundaki Belek ve 16 kilometrelik Kızılot sahillerindeki akademisyen ve gönüllülerin kaplumbağa yavruları için tuttukları "yaşam nöbeti"nde de sona gelindi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat öncülüğünde hazırlanan "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi" kapsamında mayısın başında bölgeye gelerek, her sabah erken saatlerde uyanıp öğle saatlerine kadar yuva ve yavru çıkışını takip eden gönüllü ekipler, Belek ve Kızılot sahillerinde yaklaşık 3 bin 150 caretta caretta yuvası tespit etti.

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Bölgede kalan birkaç yuva için hala çalışmalarını sürdüren ekipler, bu yıl yuvalardan 150 bin yavrunun denizle buluştuğunu kayda geçti.

15 FARKLI ÜLKEDEN 80 KİŞİ GÖREV YAPTI EKAD Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu Biyolog Fatih Polat, her sabah bölgeye gelen akademisyen ve gönüllülere belirli sorumluluk alanları vererek toplam 46 kilometrelik Belek ve Kızılot sahilini yürüdüklerini söyledi. Sahillerdeki yuvaları tespit ederek numara verdiklerini ve GPRS ile işaretleme yaparak yuvayı koruma altına aldıklarını belirten Polat, "Zamanı gelen yuvaların kontrol açışlarını yapıyoruz. Yuvalardaki yumurta kabuklarından yola çıkarak denize ulaşan yavru sayısını tespit ediyoruz. Her yuvayı tek tek raporlayıp yavru sayısını derneğin veri bankası ile Bakanlığa iletiyoruz" dedi. İki sahilde yapılan çalışmaların caretta carettaların neslinin devamı için önemli olduğuna dikkati çeken Polat, "Denize ulaştırdığımız 1000 yavrudan sadece 1 ya da 2'si erginliğe ulaşıyor ve yıllar sonra aynı sahile gelerek yuva yapıyor. Bu yıl iklim değişikliği nedeniyle ağustosta bile ergin bireyler sahile gelerek yuva yaptı. Bu nedenle daha yavruların denizle buluşmadığı yuvalarımız var. Bir süre daha bölgede kalıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Yıllardır yaptıkları eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sayesinde bölgede caretta carettaların korunması için farkındalık oluşturmayı başardıklarını anlatan Polat, bu sayede her yıl yavru ve yuva sayısında iklim koşullarına bağlı olarak belli bir rakamı koruduklarını kaydetti. Polat, bu yıl iki sahilde 15 ülkeden 80 gönüllünün görev yaptığını ifade etti.