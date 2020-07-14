2020 yılı ilk döneminde meydana gelen koronavirüs salgını nedeniyle birçok kurum ve kuruluşların çalışma saati değişti. Normalleşme adımları ile beraber belediye çalışma saatleri de normale döndü. Belediyeler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtını hazırladık. İşte belediye çalışma saatleri.

BELEDİYELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Belediye, bir şehir veya ilçenin temizlik, aydınlatma, su ve elektrik gibi ortak ihtiyaçlarını ve hizmetlerini gören örgüttür. Nüfusu belli bir sayının üstünde olan yerlerde kurulan yerel yönetimlerdir. Beldenin sorunlarını çözmek ve bazı hizmetleri karşılamak amacıyla, belde halkının oylarıyla seçilen yöneticilerin görev yaptığı, tüzel kişiliği olan örgütlerdir. İlk olarak Ortaçağ’da Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Derebeyin baskılarına karşı haklarını ve çıkarlarını korumak isteyen kent halkı kurduğu lonca örgütleri aracılığıyla kendilerinin ve kentlerinin özgürlüklerini senyörlerden satın aldılar. Ortaya çıkan özgür kentlerin yönetim sorununu çözebilmek için belediyeler oluşturuldu. Belediyelere başvuran bireylerin %20’lik bir kısmı işlemlerinin acil olduğunu beyan etmektedirler. Bu sebeple belediyeler spesifik çalışma saatleri belirlemek ile yükümlüdürler. Belediyeler 12:00’de öğle tatili olmak üzere 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedirler.

BELEDİYELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Belediyelerin Çalışma Saatleri 09:00-17:00 olarak bilinmektedir. Yaklaşık 30 yıldır bu çalışma saatleri hiç değişmemiştir.

Belediyelerin mesai saatleri 09:00-12:00 (öğle arası) 13:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

Belediye çalışma saatleri 09:00-12:00 olarak belirlenmiştir. Belediyeler Pazar günleri hizmet vermezler. Cumartesi günleri ise standart saatlerinden 3 saat önce hizmet vermeyi durdururlar. Saat 12:00’i gösterdiğinde belediye çalışanları öğle tatiline çıkarlar. Öğle tatili sonrasında mesai 13:00 saatinde başlar ve 17:00 saatine kadar devam eder. Bireysel ihtiyaçlar ve özel görüşmeler için belediyelerin çalışma saatleri esnetilemez.