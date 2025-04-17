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        Haberler Gündem 3. Sayfa Belediye otobüsüyle çarpıştı! Can kaybı var - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Belediye otobüsüyle çarpıştı! Can kaybı var

        Diyarbakır'da bir otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:45 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:45
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        Belediye otobüsüyle çarpıştı! Can kaybı var
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        Diyarbakır'da otomobille belediye otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Üniversite Köprüsü’nde meydana geldi. Emin Ateş yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

        Kazada otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ateş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, A.O. (43), D.D. (22), B.E. (22) ve K.K. (47) ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Emin Ateş’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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