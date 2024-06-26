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        Haberler Gündem Güncel Belediye başkanının çarptığı yaya hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Belediye başkanının çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın kullandığı otomobil yayaya çarptı. Danimarka uyruklu olduğu öğrenilen yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Ali Doğan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:47 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:50
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        Belediye başkanının çarptığı yaya öldü
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinin Belediye Başkanı Ali Doğan'ın (49) kullandığı otomobil, Alanya Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Danimarka uyruklu Rami Ali Surul'a çarptı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Surul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazanın ardından sürücü Ali Doğan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        NİZİP BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

        Nizip Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Ali Doğan'ın kurumla ilgili resmi temaslarda bulunmak üzere kendisine tahsis edilen 27 AGU 194 plakalı resmi araç ile seyir halindeyken Alanya-Antalya kara yolu üzerinde bir yayaya çarpmak suretiyle trafik kazasına karıştığı belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Görgü tanıkları ve şahitlerin resmi ifadelerinde aşırı alkollü olduğu ve yola kontrolsüz atladığı ifade edilen yabancı uyruklu yaya, maalesef olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Yaşanan elim kazanın akabinde, adli makamlarca yapılan soruşturma sonucunda Sayın Belediye Başkanımız serbest bırakılmış ve sağlığı iyi durumdadır. Yaşanan üzücü kazada yaşamını yitiren yabancı uyruklu şahsa Allah'tan rahmet dileriz."

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        #nizip belediye başkanı
        #Antalya Alanya
        #Kaza
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