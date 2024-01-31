Belçim Bilgin: Yabancı dostlarım adımı söylerken çok zorlanıyorlar
41'inci yaş gününü Gayrettepe'deki bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Belçim Bilgin, geçtiğimiz günlerde adını 'Be' olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıklamıştı. Konuyla ilgili yeni açıklamada bulunan Bilgin, "Ben adımı değiştirmiyorum aslında. Yabancı dostlarım adımı söylerken çok zorlanıyorlar. 'Be' denmesini istememin tek sebebi bu" ifadelerini kullandı
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 41'inci yaşına giren Belçim Bilgin, doğum gününü Gayrettepe'deki bir mekânda aralarında; Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin de yer aldığı yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
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"DOSTLARIMLA TOPLANMA ZAMANI GELDİ GİBİ HİSSETTİM"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belçim Bilgin; "Aslında dostlarımla beraber güzel bir gece geçirmek istedik. Ben kaza geçirdim, pandemi oldu, deprem oldu. Başımıza bir sürü felaket geldi. Uzun süredir birbirimizi görmediğimiz dostlarımla toplanma zamanı gibi hissettim. Hepimiz için güzel bir gece olsun istiyorum" dedi.
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"YABANCI DOSTLARIM ADIMI SÖYLERKEN ZORLANIYOR"
Geçtiğimiz günlerde adını 'Be' olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıklayan Belçim Bilgin, konuya açıklık getirdi. Bilgin; "Adımı değiştirmiyorum aslında... Yabancı dostlarım adımı söylerken çok zorlanıyorlar. 'Be' denmesini istememin tek sebebi bu. Onlar için çok daha rahat. Adımı çok seviyorum başka Belçim yok" dedi.
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"BİRBİRİMİZE ŞEFFAFIZ"
Geceye eşi Kenan Doğulu ile birlikte katılan Beren Saat, Belçim Bilgin ile dostluğunu anlattı; "Biz arkadaşlığımızın 15'inci senesinde falanız. Belçim, hayatımda en sevdiğim arkadaşım olabilir. 30'lardan sonra değişmemize rağmen birbirimizle olan dostluğumuz hep filtresiz oldu. Biz birbirimizi değişimimize rağmen hep çok iyi anladık. Filtreden kastım insanlar birbirlerine bir şeylerini anlatırken bile filtreli anlatabilirler. Belçim, benim hayatımda her şeyi olduğu gibi anlattığım birisi. Canım arkadaşım, onu çok seviyorum."