Belçim Bilgin: Yabancı dostlarım adımı söylerken çok zorlanıyorlar

"BİRBİRİMİZE ŞEFFAFIZ"

Geceye eşi Kenan Doğulu ile birlikte katılan Beren Saat, Belçim Bilgin ile dostluğunu anlattı; "Biz arkadaşlığımızın 15'inci senesinde falanız. Belçim, hayatımda en sevdiğim arkadaşım olabilir. 30'lardan sonra değişmemize rağmen birbirimizle olan dostluğumuz hep filtresiz oldu. Biz birbirimizi değişimimize rağmen hep çok iyi anladık. Filtreden kastım insanlar birbirlerine bir şeylerini anlatırken bile filtreli anlatabilirler. Belçim, benim hayatımda her şeyi olduğu gibi anlattığım birisi. Canım arkadaşım, onu çok seviyorum."