Yılmaz Erdoğan ile kendisi gibi oyuncu olan Belçim Bilgin, 12 yıllık evliliklerini 2018 yılında dostça bitirmişti. Bilgin, boşanmasının ardından yapımcı Alfredo Di Blasio ile aşk yaşamaya başladı.
"AŞK DAİMA KAZANIR"
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile New York'ta buluşan 38 yaşındaki Belçim Bilgin, aşka geldi. Ünlü oyuncu, Alfredo Di Blasio ile dudak dudağa çekilen fotoğrafını, "Aşk daima kazanır" ifadeleriyle Instagram hesabından yayınladı. Bilgin'in gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Evleri için dekorasyon alışverişi yapan ikiliden Bilgin, muhabirlerle sohbet etmişti.
Ünlü oyuncu, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Gün geçtikçe de süreç biraz daha zorlaşıyor. Biz de elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Bilerek bugün erken saatte alışverişe çıkmak istedik, sakin olur diye. Zaruri bir durum olduğu için önlemlerimizi alıp, çift maske takıp, hızla alışverişimizi tamamladık" açıklamasını yapmıştı.
"KARIMA GÖNDERDİĞİM ÇİÇEĞİN..."
Öte yandan Erdoğan, geçtiğimiz senelerde çıkan "Bin Aşık Yılı Uzakta" adlı şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin'e yazdığı şiire de yer vermişti.
Yılmaz Erdoğan, o mısraları, "Dördüncü evlilik yıldönümünde karıma gönderdiğim çiçeğin kartına yazdığım şiirdir" notuyla okurlarıyla paylaşmıştı.
"RUHUMA DOKUNDU"
Eski eşinin kendisi için yıllar önce yazdığı şiirle alakalı konuşan Bilgin, "Ruhuma dokunan bir şey tabii ki. Lütfen başka bir şey sormayın" ifadelerini kullanmıştı.
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