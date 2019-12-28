Belçika kendi imamlarını yetiştirmeyi tartışıyor

28 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından rutin yurt dışı görevlerine gönderilmek üzere imamlara yönelik olarak açılan sınav duyurusuna atıf yapılarak yayınlanan bir haber, Belçika’da gündeme oturdu.
Haberin detayında Türkiye'nin Belçika’ya yeniden çok sayıda imam göndereceği ifadelerine yer verildi. Haberde Belçika'nın yakın zamanda kendi imamlarını yetiştireceği de vurgulandı.
Haberin ardından Brüksel Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi açıklama ile konuya açıklık getirildi.
Resmi açıklamada söz konusu sınavın rutin bir sınav olduğunun altı çizildi. Belçika özelinde olmaksızın diğer yurt dışı camilerinde muhatap ülkelerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde resmi imam statüsünde görevlendirilmek üzere yapılacak eğitimlerin duyurusu olduğu belirtildi.
Belçika’da bir süredir gündemde olan 'yerli imam yetiştirme' fikri, ülkede ortaya çıkan radikalleşmeye karşı etkin bir adım olarak görülüyor.
ÜNİVERSİTELER HAZIRLANIYOR
Bugüne kadar Türk camilerinde radikalleşme vakalarına rastlanmamasına rağmen ülkede bazı üniversitelerin çeşitli hazırlıklar içinde olduğu biliniyor.
Flamanca kesimi için KULeuven, Fransızca kesimi için ise UCL adlı üniversitelerde ilk adım mahiyetinde 2 yıllık sertifika programlarının yapılacağı basında yer aldı.
Buna rağmen üniversitelerin resmi akademik programlarında henüz hiçbir beyan yapılmadı. Buralarda kimlerin eğitim alacağı, verilen sertifikaların geçerliliği ve camilerde görevlendirme yapılıp yapılmayacağı konularında hiçbir resmi çalışma bulunmuyor.
Belçika’da Müslümanların dini hayatlarına dair muhatap kuruluş olması amacıyla ‘Executif’ adlı bir kurum bulunuyor.
Bu kurum bugüne kadar bekleneni veremediği eleştirilerine maruz kalırken, imam yetiştirilmesi konusunda dini içerik kısmının bu kurum tarafından sağlanması arzu ediliyor. Ancak Executif içerisinde ise birçok ayrışma yaşanması kurumun meşruiyetinin sorgulanmasına neden oluyor.
Bu koşullar altında Belçika tarafından imam yetiştirilmesi tartışmasının kısa vadede resmi sonuçlar vermesi beklenmiyor.
Ancak Belçika ile Türkiye arasında imamların vize alamaması konusunda ise belirsizlik sürüyor.
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