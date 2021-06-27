Euro 2020'de heyecan git gide yükseliyor. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonadaki son 16 turunun 4. maçında Portekiz ve Belçika karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

BELÇİKA PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 son 16 turu maçında Portekiz ve Belçika 27 Haziran Pazar günü saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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