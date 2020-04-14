Koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden olan Belçika'da salgın önlemlerine uymayan Standart Liege oyuncusu Obbi Oulare "mangal" cezası yedi. 24 yaşındaki futbolcu, arkadaşlarıyla mangal yaptığı gerekçesiyle 250 Euro para cezası ödemek zorunda kaldı.

Oulare olayla ilgili Belçika basınına "Parti yapmıyorduk. Ancak komşularım polisi aramış. Ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Onlar da işlerini yapıyorlar ancak biraz fazla hassas davrandılar" dedi.

Belçika'da bugüne kadar 30 bini aşkın koronavirüs vakasına rastlanırken virüsten 3 bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.