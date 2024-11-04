Belçika'da hükümet krizi 150. gününde sürüyor

Kraliyetten yapılan açıklamaya göre, Kral Philippe seçimin galibi Flaman milliyetçisi parti N-VA'nın lideri Bart De Wever'i sarayda kabul etti.

De Wever, koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamadığı için Kral'a hükümeti kurma görevini iade etti.

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Kral, De Wever'in istifasını kabul etmeyerek, 12 Kasım'a kadar görüşmeleri sürdürmek için süre verdi.

Öte yandan koalisyon görüşmelerinde yer alan, sol eğilimli tek parti Flaman Vooruit müzakerelerden çekildiğini duyurdu.

Böylece 9 Haziran'da yapılan seçimin üstünden geçen 150. günde hükümet halen kurulamamış oldu.

Süreç De Wever, seçimin ardından Kral tarafından seçimin galibi olması nedeniyle hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. REKLAM Partisi N-VA tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edemediği için De Wever, Brüksel Başkent Bölgesi ve Fransızca konuşan toplumun bölgesi Valonya parlamentosunda birinci sıraya yerleşen Frankofon liberal MR partisi, Valonya'da 4. gelen merkez parti Les Engages, Flaman bölgesinde 3. gelen Flaman Vooruit ve 4. olan Flaman Hristiyan demokrat CD&V ile 5'li görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler, De Wever'in federal sosyal reform önerisi etrafında sürmüş ancak uzlaşma çıkmamıştı.

653 gün hükümet kurulamamıştı Belçika'da federal bölgelerin arasında yaşanan anlaşmazlıklar hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor. Ülke 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalmıştı. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.