Ev sahibi ekibin gollerini 51. dakikada Balikwisha ve 90+5. dakikada Van Der Brempt kaydetti.

Öte yandan, ay-yıldızlı ekibi taşıyan otobüs arıza yaptığı için kafile stada 1 saat geç ulaştı. Bunun üzerine karşılaşma planlanan saatten 30 dakika sonra başladı.

Stat: Den Dreef

Belçika: Vandevoordt, Pletinckx, Kana, De Winter, Van Der Brempt, Onana, Raskin (Dk. 70 Keita), Ndenbe, Balikwisha (Dk. 76 Zaroury), Verschaeren (Dk. 87 Deman), Openda (Dk. 88 El Hadj)

Türkiye: Doğan Alemdar, Bünyamin Balcı (Dk. 63 Gökdeniz Bayrakdar), Serdar Saatçı, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı (Dk. 79 Cemali Sertel), Ali Kaan Güneren, Umut Güneş (Dk. 90 Muhammed Gümüşkaya), Kartal Yılmaz, Yunus Akgün (Dk. 63 Yusuf Barası), Tiago Çukur (Dk. 79 Ali Akman), Enis Destan

Goller: Dk. 51 Balikwisha, Dk. 90+5 Van Der Brempt (Belçika)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Ali Kaan Güneren (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 18 Kartal Yılmaz, Dk. 27 Umut Güneş, Dk. 39 Serdar Saatçı, Dk. 40 Bünyamin Balcı, Dk. 77 Tiago Çukur (Türkiye), Dk. 39 Openda, Dk. 80 Van Der Brempt (Belçika)