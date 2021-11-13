Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Milli Takım

Belçika: 2 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU

21 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 4. maçında Belçika'ya deplasmanda 2-0 yenildi.

13.11.2021 - 01:02 | Güncelleme: ABONE OL
Belçika: 2 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU

Ev sahibi ekibin gollerini 51. dakikada Balikwisha ve 90+5. dakikada Van Der Brempt kaydetti.

Öte yandan, ay-yıldızlı ekibi taşıyan otobüs arıza yaptığı için kafile stada 1 saat geç ulaştı. Bunun üzerine karşılaşma planlanan saatten 30 dakika sonra başladı.

Stat: Den Dreef

Belçika: Vandevoordt, Pletinckx, Kana, De Winter, Van Der Brempt, Onana, Raskin (Dk. 70 Keita), Ndenbe, Balikwisha (Dk. 76 Zaroury), Verschaeren (Dk. 87 Deman), Openda (Dk. 88 El Hadj)

Türkiye: Doğan Alemdar, Bünyamin Balcı (Dk. 63 Gökdeniz Bayrakdar), Serdar Saatçı, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı (Dk. 79 Cemali Sertel), Ali Kaan Güneren, Umut Güneş (Dk. 90 Muhammed Gümüşkaya), Kartal Yılmaz, Yunus Akgün (Dk. 63 Yusuf Barası), Tiago Çukur (Dk. 79 Ali Akman), Enis Destan

Goller: Dk. 51 Balikwisha, Dk. 90+5 Van Der Brempt (Belçika)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Ali Kaan Güneren (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 18 Kartal Yılmaz, Dk. 27 Umut Güneş, Dk. 39 Serdar Saatçı, Dk. 40 Bünyamin Balcı, Dk. 77 Tiago Çukur (Türkiye), Dk. 39 Openda, Dk. 80 Van Der Brempt (Belçika)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İrem öğretmenin acı sonu
İrem öğretmenin acı sonu
Dördüncü nişanlısıyla muradına erdi
Dördüncü nişanlısıyla muradına erdi
Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in nişanlısından yürek yakan sözler
Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in nişanlısından yürek yakan sözler
Ölüm anonsunu çekiyorlardı Allah diyerek doğruldu!
Ölüm anonsunu çekiyorlardı Allah diyerek doğruldu!
AKM izlenimleri
AKM izlenimleri
Brezilya'da sıralamanın galibi Hamilton
Brezilya'da sıralamanın galibi Hamilton
Milli Takım'da sakatlık şoku!
Milli Takım'da sakatlık şoku!
Güney Afrika kömürle çalışan elektrik santrallerini satıyor
Güney Afrika kömürle çalışan elektrik santrallerini satıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.