Rus askerlerine siber saldırı engeli!

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Belaruslu bilgisayar korsanları grubu, Rus birliklerinin hareketini ve Moskova ile yük taşımacılığı faaliyetlerini engellemek için demiryolu şirketine siber saldırı başlattı.

Belarus topraklarında 10-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat öncesi Rus ordusunun bu ülkeye askeri sevkiyatı devam ediyor.

Associated Press'te yer alan habere göre, askeri sevkiyat devam ederken, Belarus 'Siber Partizanlar' grubu, pazartesi günü gerçekleştirdikleri siber saldırıda demiryollarının sistemine siber saldırı başlattı.

YETKİLİLER YORUM YAPMADI

Belarus Demiryolları, "teknik nedenlerle" çevrimiçi bilet satışlarının durdurulduğunu söyledi. Devlet yetkilileri saldırı hakkında yorum yapmadı.

'Siber Partizanlar' grubu, "Bunu yaptık çünkü demiryolu işgalci güçlerin ülkemize girişini sağlıyor." açıklamasında bulundu. Siber saldırıyla çevrimiçi bilet satışı da engellenirken, bilgisayar korsanları "Niyetimiz herhangi bir yolcuyu etkilemek değildi, bunu düzeltmek için çalışıyoruz" dedi.

Grubun 20 ila 30 üyesi olduğu iddia ediliyor.

'Siber Partizanlar' Belarus'un tıbbi yardıma ihtiyacı olan 50 siyasi tutukluyu serbest bırakması ve Rus askerlerinin ülkeye girişinin engellenmesi durumunda saldırıyı sonlandıracaklarını söyledi.

Öte yandan ülkede, Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun Ağustos 2020'de yapılan oylamada altıncı dönem için yeniden seçilmesiyle protestolar başlamıştı. Muhalefet ve Batı ülkeleri, seçimde hile yapıldığını düşünüyor.