'Ameliyattan başka şansın yok' demişlerdi! Robotun eli değdi, hakemliğe geri döndü

Ozan Soykan 42 yaşında evli ve iki çocuklu bir öğretim görevlisi. Aynı zamanda FIFA kokartlı bir futbol hakemi. İzmir’de yaşıyor, baktığınızda ne kilo fazlası var ne de hareketsiz bir hayatı. 2015 yılında aniden beli tutulunca hastaneye gidiyor ve çok ciddi bir bel fıtığı problemi olduğunu öğreniyor. O dönemki durumunu, “Öylesine zorlanıyordum ki sağ ayağımı kullanamaz hale gelmiştim. Tabiri caizse ayağımı yanımda taşıyordum” diyerek anlatıyor. Doktorların, “Olmazsa olmaz!” cümlesinden hemen sonra ameliyat masasına yatıyor. Ameliyattan bir süre sonra da aktif yaşamına geri dönüyor. Hem hakemlik yapıyor hem de düzenli spor yapmayı sürdürüyor.

İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLMAK İSTEMEDİM

Bu aktif yaşam ve kendi ifadesiyle dikkatsizliği fıtığının nüksetmesine neden oluyor. Ağrılarının şiddetlenmesi ve günlük hayat aktivitelerinde zorlanma üzerine 7 ay kadar önce tekrar doktora başvuruyor. MR görüntüleri bir kere daha ameliyat olması gerektiğine işaret ediyor. Bunun üzerine, “Bir kere ameliyat olduktan sonra bir daha olmak istemedim ve dikkatli bir inceleme yaparak alternatif ve güvenilir bir tedavi arayışına girdim” diyerek en büyük hedefini hiç eksilmeyen ağrılarıyla yaşamaktan kurtulmak olarak anlatıyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ ROBOT TEKNOLOJİSİ

Yüksek teknoloji ürünü robot teknolojisinin fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavilerine kattığı değer konusunda bilgilenince, bu gelişmelerin kendisinde de işe yarayacağını düşünüyor ve 2 ay önce İzmir’de yeni açılan Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nde karar kılıyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı. Dr. Hava Niyazoğlu, hastası Ozan Soykan’ın tedavi sürecini şu cümlelerle anlatıyor; “Hastamıza, bel-boyun fıtıklarında uygulanan ‘robotik omurga traksiyon sistemi’ öncesi klasik fizik tedavi ve manuel terapi uygulamaları yaptık ve rahatlamasını sağladık.”

HEM BOYUN HEM SIRT HEM BEL

Bu uygulamaların ardından sırayı yerçekimsiz ortamda omurgadaki basıyı ortadan kaldıran robotik traksiyon cihazı olan ‘Robospine’ aldı. Bu cihaz hem boyun, hem sırt hem de bele aynı anda çekme işlemi uygulayabiliyor. Bel ve boyun fıtığı olan hastalar kas gerginlikleri de yaşadıkları için tedavi esnasında rahat yatamıyor ve istedikleri gibi hareket edemiyor. Bu cihazın en büyük avantajlarından biri de hastaların rahat ettikleri pozisyonda yatabilmelerine olanak sağlaması. Cihazla, hastalara traksiyon sırasında lateral fleksiyon ve rotasyon katılarak uygulamadan en optimal şekilde yararlanmaları sağlanıyor. Kişiye özel uygulamaların gerçekleştirildiği cihaz, yüz güldüren sonuçları ve diğer tedavilerle birleştirildiğinde ‘ameliyattan başka şansın yok!’ denen hastalara ameliyatsız iyileşme şansı vermesiyle dikkat çekiyor.”

NASIL ÇALIŞIYOR?

Peki cihaz nasıl çalışıyor? Bel - boyun fıtıkları, omurga eğriliği, hasarlı omur ve omurga kireçlenmesine bağlı sinir sıkışmalarında devreye giren yüksek teknolojili robotik traksiyon cihazları fıtıklaşmış disklerin geri çekilmesini sağlayan nokta terapisiyle ağrıyı ortadan kaldırıyor. Böylelikle hastanın vücut pozisyonu ve fonksiyonelliği düzeliyor. Bu sistemde istenen etkiyi elde etmek için çok fazla germe ağırlığı kullanmaya gerek kalmıyor ve omurgaya uygulanan kuvvet kademeli ve nazikçe artırılıyor. Bu sistemle kan dolaşımının iyileştirilmesi ve kas gerginliklerinin azaltılarak dejenere olmuş disklerin tedavi edilmesi amaçlanıyor.

KİMLERE UYGULANAMIYOR?

Cihaz, osteoporoz, bel kayması (spondilolistezis), omurga tümörleri, omurga enfeksiyonları, omurgasında vida-platin olan hastalar ile hamilelerde kullanılamıyor. İlerleyen kas gücü kaybı, idrar-gaita kaçırma gibi nörolojik defisitleri olan hastalarda mutlak cerrahi tedavi gerekiyor.

"AĞRISIZ DA YAŞANIRMIŞ"

Ozan Soykan’a gelince. Gerçekleşen uygulamalar ve haftada 2 - 3 seans girdiği ortalama 20 dakikalık Robospine tedavisi 13 seansta tamamlanıyor. Soykan, bu cihaza girdiğinde ağrı ve acı yerine büyük bir rahatlama hissi duyduğunu ve her 1 milimetrelik çekişten sonra bu rahatlamanın daha da arttığını söylüyor. Her hastanın tedavi programı kişiye özel olduğu için biri diğerine benzemiyor. Soykan, doktoru Hava Niyazoğlu’nun da ifade ettiği gibi ameliyat olmadan sağlığına kavuşuyor ve “En büyük isteğim ağrısız yaşamaktı ve oldu” cümlesiyle hedeflerine ulaşmış olmanın mutluluğunu yansıtıyor.