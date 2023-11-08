Beko, iklim krizi ile mücadele için oyun dünyasına adım attı

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Beyaz eşya ve elektronik markası Beko, iklim krizine ve çevresel sorunlara dikkat çekmek için hayata geçirdiği oyun projesi DOMINO: The Little One’ı tanıttı.

Gezegenin geleceği için sürdürülebilir teknolojiler geliştirdiğini belirten marka Domino karakteriyle, iklim krizi odağında ekosistemin sürekliliğini etkileyen sorunlara karşı atılabilecek bireysel adımlar konusunda farkındalığı artırmayı hedeflediğini açıkladı.

23 KASIM 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN İNDİRİLEBİLECEK

Dört bölümden oluşan oyunun kahramanı Domino; plastik kirliliği, karbon emisyonları, hava kirliliği, su kirliliği, ekolojik dengesizlik, genetiği değiştirilmiş besinler ve orman yangınları gibi çevresel sorunlarla yüzleşiyor. Sürdürülebilirlik odaklı, 2.5D (2.5 boyutlu) bir video oyunu olan DOMINO: The Little One, dramatik bir görsel dünya ve etkileyici efektler eşliğinde gezegeni tehdit eden felaketlere ve sorunlara dikkat çekiyor. Yeni oyun 23 Kasım 2023 tarihinden itibaren, Steam platformunun yanı sıra, IOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlardan indirilebilecek.

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TÜRKİYE 5'İNCİ SIRADA

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Beko markamız, iklim kriziyle mücadele etmek için DOMINO: The Little One ile oyun dünyasına adım atıyor. Bugün, oyun sektörü dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcıya ulaşırken ülkemiz dünyada en çok video oyunu oynayan 5'inci ülke konumunda bulunuyor. Gaming & Esports 2023 raporuna göre 18-24 yaş aralığında haftalık oyun süresi ortalama 10 saati buluyor. Olağan üstü hızla büyüyen bu sektörün dönüştürücü gücünden faydalanarak farkındalığı artırmayı ve tüm tüketicilerimizi iklim kriziyle mücadeleye dahil etmeyi hedefliyoruz. Özellikle gençlerimiz her gün oyun aracılığıyla iklim krizinin etkilerini bizzat deneyimleyerek bu farkındalığı güçlü bir şekilde kazanacaklar. Beko markamızın Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirdiği oyun projesi DOMINO: The Little One ile gezegenimiz için pozitif domino etkisi yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.

"2023 YILINA KADAR TÜM ÜLKELERDE YEŞİL ELEKTRİK ORANINI YÜZDE 100'E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

2050 yılına kadar tüm küresel operasyonlarında net sıfır emisyon hedefleri bulunduğunu belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Sağlıklı bir yaşamın, sağlıklı bir gezegenle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu sebeple de hem üretimde hem de ürünlerimizde sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. 2022 yılı itibariyle küresel operasyonlarımızın yüzde 65’ini yeşil elektrikten karşıladık. 2030 yılına kadar, üretim tesislerimizin bulunduğu tüm ülkelerde yeşil elektrik oranını yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir teknolojiler geliştirmek de iklim kriziyle mücadelede kritik önem taşıyor zira Türkiye’de konutlarda beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve iklimlendirmenin elektrik tüketimindeki payı ortalama yüzde 70'in üzerinde. Biz de enerji ve su verimli ürünler geliştirmenin yanında geri dönüştürülmüş malzemelerden ürettiğimiz teknolojilerle atık miktarını azaltıyor, çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

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"YÜZDE 81 ÇEVRESEL İÇERİĞE ÖDEME YAPMAYA HAZIR"

Basın lansmanında konuşan Arçelik Global İletişim Kıdemli Direktörü Zeynep Özbil ise, “Oyun sektöründe de güçlü bir sürdürülebilirlik hareketine tanık oluyoruz. Oyunların, artık eğlence aracı olmanın ötesine geçerek önemli ölçüde kültürel ve ekonomik etkiye sahip birer iletişim aracı haline geldiğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) kurduğu Playing For The Planet Alliance platformunun 400.000 oyuncu ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 70'i tüketim alışkanlıkları ve çevresel farkındalıkları konusunda değişmeye açık olduklarını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 81'i oyun deneyimlerine katkıda bulunması halinde çevresel içerik için ödeme yapmaya hazır. yüzde 68’i ise oyunlarda daha fazla sürdürülebilirlik teması görmek istediklerini paylaşıyor. Bu araştırma sonuçları birey olarak yaptığımız seçimlerin, ne kadar küçük olursa olsun, dünya ve iklim üzerinde ne denli büyük bir etki yaratabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"TÜRK EKİP TARAFINDAN TASARLANDI"

Beko markasının iklim kriziyle ilgili farkındalığı artırmak için oyunun hikâye anlatma gücünden yararlandığını ifade eden Özbil, “DOMINO çocuklar için yapılmış ya da eğitim odaklı bir oyun değil. Günümüzün insan davranışlarını tarafsız bir gözle eleştiren, çevre problemlerini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren ve kendimize sormaya korktuğumuz soruları soran bir deneyim projesi. Oyunda baş kahramanımız Domino’nun iklim felaketleriyle mücadelesine yardımcı oluyoruz. Oyunun senaryosundan yazılımına, görsel efektlerinden, seslendirme ve müziklerine kadar tamamen Türk bir ekip tarafından tasarlandı. Bugün burada çıktığımız yeni yolculukta, bizlerin koyacağı her bir taşın domino etkisiyle gezegenimizin geleceği için fark yaratacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

"2023'DE OYUN SEKTÖRÜNÜN CİROSUNUN 200 MİLYAR DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR"

Lansmanda konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı ve BUG LAB Kurucu Direktörü Doç. Dr. Güven Çatak da oyun endüstrisinin dönüştürücü gücüne dikkat çekerek “Değişim için oyunlar özellikle odaklandığımız bir alan. Bugün burada oyunların bir fark yaratabileceğine dair önemli bir adım daha atıyoruz. En önemlisi bunu Türkiye’de yapıyoruz. Beko ile burada ilk taşa dokunuyoruz. Beko, kendi sektöründe oyun dünyasına adım atan ve girişimde bulunan ilk şirket. Önümüzdeki yıl oyun sektörünün cirosunun 200 milyar doları aşması bekleniyor. Bunun yüzde neredeyse 50’si mobilden oluşuyor. Oyun sektörü dev bir pazar. 80’li yıllardan itibaren her jenerasyonda oyunlara olan ilgi artıyor. Oyunlar gerçek dünyada da sosyal değişim ve etki yaratabiliyor. Oyunlar sınırı aşan ortak bir dile sahip. Din, dil, ırk ayırt etmeden birçok farklı kişi ve coğrafyaya ulaşabiliyor ve insanları bir araya getiriyor. Aslında bir oyun okuryazarlığından, ortak bir dilden bahsedebiliriz. Değişim için tasarlanan oyunlardan biri olan Domino: The Little One da farkındalık ve empati yaratıyor” söyledi.