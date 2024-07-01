Beklenmeyen sıcaklar meyve ağaçlarını kuruttu!

Çakıcı, şöyle konuştu: "Yüksek sıcaklık ve ultraviyole ışınlarının fazla gelmesi durumunda meyvelerde yanıklar meydana geliyor. Bu da meyvenin kalitesini bozuyor ve fiyatlarını düşürüyor. Sezon başında iklim değişikliğinden en çok kirazın etkilendiğini gördük. Üzüm gelişiyor şu an koruk döneminde ama bağların da sıcaktan etkilendiğini görüyoruz. Sebzelerde domates ve biber sıcaktan etkileniyor. Yüksek sıcaklık ile birlikte havadaki nem de yüksek olursa, zararlılar artar. Şu an nisbi nem çok yüksek değil. Bu da orman yangını için bir yandan risk. Ancak tarımsal ürün anlamında nisbi nem yükselirse, hastalıkların artmasına neden olur. Tarım iklime bağlı olduğu için zor bir dönemden geçiyor."