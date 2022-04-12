Minik Asil'in simit keyfi

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Bekir Aksoy, önceki gün eşi Nazife Oğlakçıoğlu ve çocukları Asil ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi.

Asil'i sırtına alan Aksoy hem esnafla sohbet etti hem de oğluyla birlikte güzel havanın tadını çıkardı.

Babasının sırtında simit yemeye devam eden Asil'in ise keyfine diyecek yoktu.