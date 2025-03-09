İş yeri önünde pusu kurdu! Yazar Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!

Takvim yaprakları 15 Aralık 2016’yı gösteriyordu. Yıllık izni biten cinayet masasının deneyimli isimlerinden cinayet uzmanı dedektif Rıdvan Kaplan, akşam saatlerinde gece mesaisine başlamak için evden çıktı. Kendisini alan ekip arkadaşlarıyla birlikte Gayrettepe’ye gitmek için yola koyuldu.

Cinayet masası için o gün İstanbul sakin geçmişti. Ancak kısa bir süre sonra Haber Merkezinin Asayiş Şube Müdürlüğü’nün kanalında ‘Merkez 45 346’ diye yaptığı anons İstanbul’un sessizliğini bozdu. 45 346 kodlu ekip çağrıya cevap verdi. Merkez, “Çok acil Karaköy’deki vereceğimiz adrese intikal edin” dedi. ‘Anlaşıldı merkez’ diye cevap veren ekip cinayet masasının deneyimli ekiplerinden Rıdvan Kaplan’ın ekibiydi. Tatilden yeni dönen dedektif Kaplan, ayağının tozuyla, karşılaşacağı inanılmaz bir cinayete doğru yol aldığının farkında değildi.

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YAZAR KADIN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Haber merkezinin ardından cinayet masasının yer aldığı telsiz kanalında yoğun telsiz trafiği yaşandı. Olay yerine giden ilçe ekiplerinin verdikleri ilk bilgilere göre, bir kadın apartman girişinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kadının cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından götürülmüştü. Hızla olay yerine giden cinayet uzmanı dedektif Rıdvan Kaplan ve ekip arkadaşları, hemen silahlı saldırıya uğrayan kadının kimlik bilgilerine ulaştı. Kadın, yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'ydi. Ve o apartmanda iş yeri vardı. Bu kadın cinayeti kısa sürede gündeme oturdu.

“NEFES ALAMADAN GİTTİK”

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Rıdvan Kaplan, o gün yaşananları Habertürk’e şöyle anlattı: “Bu olayı unutmam mümkün değil. İzinden döndüğümde daha şubeye geçmeden bize haber geldi. Biz de hemen apar topar Karaköy’deki olay yerine gittik. Tabii her zaman olduğu gibi öldürülen maktulün kim olduğu nasıl öldürüldüğüne dair bilgiler toplarız. Maktulümüz yazar bir kadındı ve iş yeri o apartmandaydı. Apartmanın girişinde silahlı saldırıya uğramış ve öldürülmüştü. Tabii olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken biz de inceledik ve hemen kadının çalıştığı yerdeki sekterinin bilgisine başvurduk. Bir yandan da apartmandaki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldık.”

PROFİLİ ÇIKARILDI Öldürülen kadın çok önemli bir isimdi. Türkiye gündemi bu cinayetle sarsıldı. Kadının hemen profili ortaya çıkarıldı. Çıkarılan profile göre Beki İkala Erikli yazar ve yaşam koçuydu. Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuydu. 13 yıl boyunca büyük bir şirketin Türkiye, Almanya, İngiltere ve İsviçre’de pazarlama direktörü olarak çalışan genç kadın İngiltere’de yönetici koçluğu, Almanya’da yaşam koçluğu eğitimi de almıştı. Başta Meleklerle Yaşamak olmak üzere yaşamı boyunca 8 kitap yazmıştı. Peki bu başarılı kadını kim neden öldürmüştü? Bunun cevabını dedektif Rıdvan Kaplan ve ekibi kısa sürede katilin izini tespit ederek verecekti. REKLAM TÜM MÜŞTERİLERİN LİSTESİ ALINDI Ailesinden ve sekreterinden alınan bilgilere göre genç kadının herhangi bir düşmanı yoktu. Seanslarına katılan tüm müşterilerin ve oraya gelen tüm kişilerin listesi alınıp incelenmeye alındı. ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER Listeleri incelemeye aldıklarını anlatan deneyimli dedektif Kaplan, bir yandan da apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye aldıklarını belirtti. İncelenen kameralarda şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde oldukça rahat tavırlarla apartmana bir kişi giriyor. Kısa saçlı ama kadın kıyafetli olan şüpheli, önce bir kat yukarı çıkıyor. Kısa bir süre sonra merdivenlerden tekrar aşağı inen şüpheli, asansör kapısının karşısında bulunan merdiven boşluğunun altına saklanarak beklemeye başlıyor. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Rıdvan Kaplan KURŞUN YAĞMURUNA TUTUYOR Yaklaşık 7-8 dakika burada bekleyen şüpheli sigarasını yakıyor. Bu sırada yazar Erikli, binaya girerek asansörü beklemeye başlıyor. Merdiven boşluğundan çıkan şüpheli bir an Erikli ile göz göze geliyor. Gördüğü kişiye tepki vermeyen Erikli, arkasını dönmesiyle şüpheli kişi çantasındaki silahı çıkartıyor. Tüm bunları yaparken elindeki sigarasını bırakmayan zanlı, sağ eliyle ateş ederken, sol eliyle de sigara içmeye devam ediyor. Tüyler ürperten bu görüntüden sonra şüpheli olay sonrası apartmandan çıkıp sigarasını içmeye devam ediyor. REKLAM SALDIRGAN KADIN Televizyon kanalları ve tüm gazeteler bu sır cinayeti konuşuyordu. Yazar kadın kim tarafından ve neden öldürülmüştü? Bu sorunun cevabı merak ediliyordu. Hatta cinayetin çözülemeyeceği yönünde şüpheler basında yer aldı. Tüm bu yaşananlarda işini aksatmayan ve hızla olayı çözmeye çalışan 45 346 nolu cinayet masasının ekibi görüntülerin devamını izlemeye başladı. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Rıdvan Kaplan, çok titiz çalıştıklarını belirterek “İlk görüntüye baktığımızda karşımızdaki saldırgan kadın kılığına girmiş bir erkek mi diye şaşırdık. Çünkü saçı çok kısaydı. Kısa saçlı yüzü iyi görünmeyen saldırganla ilgili elde ettiğimiz devam görüntüleri inceledik. Saatler süren incelemelerde saldırganın kadın olduğunu tespit ettik “ dedi.

YAZARIN TANIMADIĞI BİRİ Kadın yazarı bir kadın öldürmüştü. İstanbul’da akıllara durgunluk veren böyle bir olay belki daha önce hiç yaşanmamıştı. Apartmana girip gizlenen bir kadın, ünlü yazar Erikli’yi 4 kurşun sıkarak öldürmüştü. Sıradan bir olay da değildi. Kamuoyu baskısının farkında olan cinayet dedektifleri adeta dakikalarla yarışıyordu. Görüntülerin çok önemli olduğunu belirten dedektif Kaplan şöyle devam etti: “Birbirlerini tanıyorlar mı diye görüntülere baktığımızda şunu gördük. Maktulümüz ile şüpheli apartmanda karşılaşıyor. Ve bu karşılaşmada maktulümüz bir tepki vermiyor. Tepki vermeyince tanımadığını düşündük. Bir yandan da şüphelinin yüzünün daha net görüldüğü kamera açısını da bulmaya çalışıyorduk.” REKLAM BİLİNMEYEN İSMİN RANDEVUSU Olay günü randevu listeleri tek tek incelendi. Randevu alan kişileri daha önce gelen isimlerden kişilerden oluşuyordu. Ancak bir isim dikkat çekti. İş yeri sekreteri dedektiflere ‘Cansu kara’ adlı bir yeni müşterinin de randevu aldığını söyledi. Bu ismi hemen araştırmaya başladıklarını belirten dedektif Kaplan, “Kısa sürede öyle bir isimden kimsenin olmadığını belirledik. Bunun sahte bir isim olduğunu düşündük. Tam da olay saatine yakın zamanda randevu alması bu kadar tesadüf olamazdı. Zamanla yarışıyorduk. Yüzünün göründüğü bir görüntü bulduk. Maktulün sekreterine gösterdik. 'Evet bizim müşterilerden birine benziyor' dedi" şeklinde konuştu. SAÇLARINI KESMİŞ Hemen sekreterin söylediği ismi araştırmaya başladıklarını anlatan cinayet uzmanı emekli polis memuru Rıdvan Kaplan, önemli detayları şöyle anlattı: “Sekreterinden aldığımız isim üzerinden kimliğe ulaştık. Resimdeki kadın görüntülerdeki kadına benziyordu. Aradaki tek fark saçlarıydı. Eskiden saçları uzunmuş. Muhtemelen cinayete yakın zamanda saçını kesmişti. Hemen bunu araştırdık annesiyle Küçükçekmece’de oturuyordu. Evi tespit ettik. Şu ana kadar olan detayları bilgileri 24 saat içinde tespit ettik. Öyle günlerce sürmedi. Olay akşamı eve gitmediğini de öğrendik. Artık şüphelimiz belliydi.” DAHA ÖNCE 3 SEANSA GELMİŞ Cinayet masası ekipleri, olayı kısa sürede çözmüştü. Ancak bunun için de katilin bir an önce yakalanıp maddi delillerin cinayetle uyuşması gerekiyordu. Elde edilen bilgilere göre katil zanlısı kadın, yazar Erikli’den 3 seans almıştı. Seansları kısa bir süre önce aldığı ortaya çıktı.

REKLAM YAKALANDI Bu arada evde yaşayan annesiyle de görüşüldü. Geriye katil zanlısı kadının yakalanması kalmıştı. Olayın ikinci günü katil zanlısı eve geldi. Eve gelir gelmez yakalanan katil zanlısı sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İTİRAF ETTİ Katil zanlısının ifadesinde deneyimli dedektiflerle birlikte Türkiye'nin ilk sorgucu kadını polis memuru Yeşim Hıdıroğlu Aytepe de yer aldı. Polise, olayda kullanılan silahın babasından kalma bir silah olduğunu iddia etti. Ancak annesinin ifadesine göre de silahı kimden temin ettiği bilinmiyordu. Elde edilen bilgilere göre silahı bir ay önce satın almıştı. 24 SAATTE ÇÖZÜLMÜŞTÜ Cinayet masasının önemli isimlerinden biri olan Rıdvan Kaplan, tatilden döner dönmez ayaklarının tozuyla Türkiye gündemini sarsan bu cinayeti ekip arkadaşlarıyla 24 saatte çözmüştü. Gazete manşetlerinde katil zanlısı tutuklandı haberleri yer aldığı gün, nefes alacaklarını sanan 45 346 kodlu ekip, haber merkezinin anonsuyla yeni bir cinayet vakasına bakmak için şubeden çıkarken, Erikli cinayetinin davası da başlanmıştı. YARGILAMASI NE OLDU? Türkiye’yi sarsan bu cinayetin yargı ayağı da sonuçlandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan sanık, kitaptaki mesajlardan etkilendiğini belirterek "Her gece ruhlar görüyordum. Örümceklerin vücudumda gezip tükürdüğünü görüyordum. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum" dedi. Sanık, 29 Mayıs 2018 tarihli duruşmada ise "Kasten tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırıldı. YARGITAY KARARI BOZDU Sanık avukatının temyiz talebi üzerine de eksik inceleme ile hüküm kurulması nedeniyle yerel mahkemenin kararı bozuldu. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ikinci yargılama sonunda ise sanık sanık, "Tasarlayarak öldürme" suçundan 22 Ekim 2020'de yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı tarafından "Tasarlama şartlarının oluşmadığı, akıl sağlığı konusunda raporlar arasında çelişki olduğu, akli dengesinin yerinde olmadığından ceza verilmemesi gerektiği" iddiasıyla yapılan itiraz üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce 15 Eylül 2021'de yeniden inceleme yapıldı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararında isabetsizlik görülmediğini vurgulayarak temyiz istemini reddetti ve hükmün onanmasına karar verdi.