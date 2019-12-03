Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?

2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Şeklindeki sorular bekçi adayları tarafından sıkça araştırılıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bekçilik mülakat sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte 2019 PA Bekçilik mülakat sonuç sorgulama sayfası...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ekim Cumartesi günü sona eren bekçilik mülakat sonuçlarının Kasım ayı sonuna gelmemiz ile birlikte 1-2 hafta içerisinde açıklanacağı ön görülüyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanacak.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULA

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR 2020?

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI PUAN HESAPLAMA NASIL?

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.