Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sadece İstanbul için 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ön başvuru duyurusu yapılmıştı. Toplam 400 erkek bekçinin alımı yapılacağı belitrilen duyuru büyük ilgi gördü. Başvurusunu tamamlayan adaylar, bekçilik sınavı ne zaman arayışına geçti. Peki 2020 bekçilik sınavı tarihi belirlendi mi? Bekçi olabilmek için hangi aşamalardan geçmek gerekiyor?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik sınavı için EGM tarafından henüz bir tarih duyurulmadı. Bekçilik başvurusunda bulunarak sınav günü ve saatini merak eden adaylar için tarih açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Müracaat kabul komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir. Kontrolden geçen adaylar yazılı sınava girme hakkı elde edecekler. Yazılı sınav sonrası 100 puan üzerinden en az 50 alanlar başarılı sayılacak ve fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulacaktır.

Fiziki yeterlilik sınavını da geçen adaylar son olarak; Sözlü sınava girecekler. Mülakatta 100 üzerinden en az 70 alan adaylar başarılı sayılacaktır.

YAZILI SINAV NASIL OLACAK?

1. Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2. Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.

3. Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

4. Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır.

5. Yazılı sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.