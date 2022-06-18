Bekçilik sınavı için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından başvurusunu tamamlayan bekçi adayları gözünü sınavın yapılacağı tarihe çevirdi. Sınav yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada www.pa.edu.tr adresinden açıklanacağı belirtilmişti. Peki Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 EGM PA bekçi sınavı giriş belgesi ve sınav yerleri yayınlandı mı?