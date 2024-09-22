Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Bekçi alımı başvuruları için araştırmalar artış gösteriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, "Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihte başlayacak ve başvuru koşulları neler olacak?" gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte 2024 yılı bekçi alımı başvuru tarihleri hakkında detaylar...
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Bekçi alımı başvuru tarihleri, bekçi olmak isteyenler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Adaylar, bekçilik alımıyla ilgili duyuruları yakından takip ederken, başvuru şartları ve tarihleri konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, 2024 bekçi alımı başvuruları başladı mı? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Polis Akademisi ve EGM tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılıyor. 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz duyuru yayımlanmadı. Tarihler açıklandığında haberimize eklenecektir.
EGM BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Bekçi alım ilanı resmi gazetede yayınlanması sonrasında adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.
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ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?
Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03
En yüksek maaş: 52.000 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 59.655
Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
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