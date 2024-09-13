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        Haberler Bilgi Gündem Bekçi alımı başvuru takvimi: 2024 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Bekçilik başvuru şartları ne?

        Bekçi alımı başvuru takvimi: Bekçi alımı başvuruları başladı mı?

        Bekçi alımı başvuruları için sorgulamalar yoğunlaştı. Bekçi alımı ile ilgili açıklamalar Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılırken, "Bekçi alımı ne zaman gerçekleşecek? Başvurular hangi tarihlerde başlayacak ve başvuru şartları neler?" gibi sorular merak konusu oldu. İşte 2024 bekçi alımı başvuru tarihlerine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 19:07 Güncelleme: 13.09.2024 - 19:07
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        • 1

          Bekçi alımı başvuru tarihleri, bekçi olmak isteyenler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Adaylar, bekçilik alımıyla ilgili duyuruları yakından takip ederken, başvuru şartları ve tarihleri konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, 2024 bekçi alımı başvuruları başladı mı? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

        • 2

          BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          Polis Akademisi ve EGM tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılıyor. 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz duyuru yayımlanmadı. Ancak Polis Akademisi tarafından son olarak yapılan bekçi alımı için yazılı sınav 30 Eylül 2023'te yapılmış ve sonuçlar da 23 Ekim'de ilan edilmişti. Söz konusu tarihler baz alındığında Eylül-Ekim tarihlerinde bekçi alımı ilanının gündeme gelmesi bekleniyor.

        • 3

          ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

          Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL

          Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

          Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL

          Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

          En yüksek maaş: 52.000 TL

          Yüzde 19.31 zamlı: 59.655

          Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL

          Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

          Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL

          Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

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