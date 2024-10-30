Bekçi alımı başvuru tarihleri: 2024 Bekçi alımı ne zaman başlayacak?
Bekçi alımı başvurularıyla ilgili araştırmalar giderek artıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurularına göre, "Bekçi alımları ne zaman gerçekleşecek? Başvurular hangi tarihte başlayacak ve başvuru şartları nelerdir?" gibi sorular büyük ilgi görüyor. İşte 2024 yılı bekçi alımı başvuru tarihleriyle ilgili ayrıntılar ve EGM'den son dakika açıklamaları...
- 1
Bekçi alımı başvuru tarihleri, bekçi olmayı hedefleyen adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) yapacağı duyuruları yakından takip ederken, başvuru şartları ve tarihleri hakkında yapılacak açıklamaları merak ediyor. Peki, 2024 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte konuya dair detaylar...
- 2
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Polis Akademisi ve EGM tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılıyor. 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz duyuru yayımlanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
- 3
EGM BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Bekçi alım ilanı resmi gazetede yayınlanması sonrasında adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.
-
- 4
ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?
Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03
En yüksek maaş: 52.000 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 59.655
Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
- 5
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,