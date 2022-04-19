2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam saat 20:00'de İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk oluyor. İşte zorlu mücadele ile ilgili ayrıntılar...

O.MILANO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Olimpia Milano Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

O.MILANO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?