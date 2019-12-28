beIN SPORTS 1 yayın akışı Süper Lig'de devre arasına girmeden önceki son önemli maçları izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu akşam beIN SPORTS 1'de Galatasaray - Antalyaspor karşılaşması yer alacak. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI - 28 ARALIK 2019

08:45 Beşiktaş - Gençlerbirliği

10:45 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Taraftar

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

14:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

15:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

16:00 Dünden Bugüne: Trabzonspor - İM Kayserispor

16:30 Süper Lig Maç Önü

17:30 Trabzonspor - İM Kayserispor (C)

19:30 Süper Lig Maç Önü

20:00Galatasaray - Antalyaspor (C)

22:15 Süper Lig Maç Sonu

BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD Paket İsmi : DIGITURK T37 Frekansı : 11675 Polarisazyon Değeri : V - Dikey Kapsama : Batı SR : 24444 FEC : 3/4 Tip :

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.