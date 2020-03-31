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Çin'in Wuhan kentinde orta çıkan ve tüm dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüse karşı insanlar gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbir alıyor.

Oyuncu Behzat Uygur da, salgın nedeniyle kendisini karantinaya alan 74 yaşındaki annesi Necla Uygur'u evinin camından ziyaret etti.

"MESAFELER DOKUNMAYA ENGEL, SEVMEYE ENGEL DEĞİL"

Annesini demir parmaklıklar arasından görebilen Uygur, fotoğrafını çekerek "Annem ile 'uzakta kal' kuralına uyarak günler sonra görüştük. Mesafeler dokunmaya engel, sevmeye değil" şeklinde duygusal bir paylaşımda bulundu.

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