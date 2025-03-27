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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Begüm Yücel: Yarın hedefi gerçekleştirme zamanı - Basketbol Haberleri

        Begüm Yücel: Yarın hedefi gerçekleştirme zamanı

        BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında yarın İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak Bahçeşehir Koleji'nde kulüp başkanı Begüm Yücel açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 22:38 Güncelleme: 27.03.2025 - 22:38
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        "Yarın hedefi gerçekleştirme zamanı"
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        BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında yarın İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak Bahçeşehir Koleji'nde kulüp başkanı Begüm Yücel, seriyi 2-0 kazanarak finale yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

        İstanbul temsilcisinde Başkan Yücel, başantrenör Dejan Radonjic ile milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Gran Canaria Arena'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Sezon başında kurdukları hayalin hedefe dönüştüğünü belirten Begüm Yücel, "Yarın hedefi gerçekleştirme zamanı. Yarı finalde ilk maçımızı evimizde galip bitirdik. Buradan da galip ayrılmayı ve seriyi 2-0 kazanarak bu işi bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah hedefimize de ulaşırız." ifadelerini kullandı.

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        BKT Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi amaçladıklarını aktaran Yücel, "THY Avrupa Ligi'ne 3 maçımız kaldı. Eminim final daha zorlu geçecek. Rakibimiz muhtemelen Valencia olacak. Onlar da bizim çıkacağımızı düşünüyor. Üç maçımız var. İnşallah Avrupa Ligi hedefimize bu sezon ulaşırız." diye konuştu.

        Kulübün 8 senelik olduğuna dikkati çeken Yücel, "FIBA Avrupa Kupası'nı kazandık. BKT Avrupa Kupası'nı da alırsak hedefimiz THY Avrupa Ligi olacak. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gibi kalıcı olmak istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda yatırımlarımız devam edecek. İstikrarlı ve kalıcı olmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

        DEJAN RADONJIC: HÜCUMDA VE SAVUNMADA İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERMELİYİZ

        Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Dejan Radonjic, maç boyunca çok iyi oynamaları gerektiğini vurguladı.

        Gran Canaria'nın çok güçlü ekip olduğunun altını çizen Karadağlı çalıştırıcı, "BKT Avrupa Kupası'nda harika sezon geçiriyoruz. Hücum ve savunmada iyi performans göstermeliyiz. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Umarım yarın bunları uygulayabiliriz. Gran Canaria harika bir takım. 40 dakika boyunca çok iyi oynamamız gerekiyor. İyi performans göstererek kazanmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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        FURKAN KORKMAZ: HEDEFİMİZ, SERİYİ 3. MAÇA TAŞIMAMAK

        Bahçeşehir Koleji'nin milli oyuncusu Furkan Korkmaz, maça iyi ve sert başlayarak sahadan galip ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

        Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını aktaran Furkan, "Hedefimiz seriyi 3. maça taşımamak. Çok güzel atmosfer olacak. Çok güzel salon ve iyi taraftarları var. Bu, her zaman bizi heyecanlandırıyor. Buraya kazanmaya geldik. Maça nasıl başlayacağımız çok önemli. Amacımız maça iyi ve sert başlayıp galibiyet almak." ifadelerini kullandı.

        Performansının her geçen gün daha iyiye gittiğini kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, "Eski Furkan'ı yakalamak adına biraz daha zamana ihtiyacım var. Takıma olabildiğince en iyi katkıyı verdiğimi düşünüyorum. Umarım yarın da çok iyi basketbol oynarım ve galibiyeti alırız." dedi.

        Diğer yarı final eşlemesinde Valencia'nın kağıt üzerinde avantajlı olduğunu ifade eden Furkan Korkmaz, "Çok iyi basketbol oynuyorlar. Üç sayılık atışlarda ve çembere gittiklerinde çok ciddi fark yaratıyorlar. Bizim ekip de çok yetenekli. İyi mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Yetenek anlamında kesinlikle geride kalacağımızı düşünmüyorum. Çok hızlı basketbol oynuyorlar ve çok çabuk pozisyon buluyorlar. Ev sahibi avantajı da etken ama şampiyon olmak için her yolu deneyeceğiz." diye konuştu.

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya, Çekya ve Sırbistan ile eşleşmesiyle ilgili de konuşan Furkan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Güçlü rakipler. Sırbistan dünya ekolü. Çekya ile her zaman başa baş giden mücadeleler oldu. Hep kazanmayı bildik. Estonya'yı biraz izlemek lazım. Letonya çok hızlı basketbol oynayarak rakiplere üstünlük sağlıyor. Biz de tempolu basketbol oynamayı seven bir takımız. Her türlü rakibe karşı oynayabiliriz. Çok güzel bir yaz bizi bekliyor."

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